Ka Kalev/Cramo jõudis korvpallifinaalist võidu kaugusele

Kolm päeva varem seeria avamängu 79:72 võitnud Kalev/Cramo läks reedel teise poolaja alguses Anrijs Miška tabava kaugviske järel 11 punktiga juhtima, aga 1100 pealtvaataja ees mänginud TalTech vastas kahe ja poole minuti jooksul kolme kaugviskega.

Kalev/Cramo jäi pärast Miška viset viieks ja pooleks minutiks kuivale, TalTech läks selle aja jooksul ise ette ja viimast veerandaega alustati viigiseisul. Oliver Suuroru kaks järjestikust korvi viisid kodumeeskonna 65:62 juhtima, sellele järgnes aga Kalev/Cramo lõplik 12:0 vahespurt.

Severi Kaukiainen viskas võitjate kasuks 18 punkti ja andis kuus korvisöötu, Miška lõpetas mängu 15 punkti ja 11 lauapalliga ning Hugo Toom panustas 15 punkti ja üheksa lauapalli. Metsalu kogus TalTechi kasuks 14 punkti, Siim-Markus Post sai kirja üheksa punkti, kümme lauapalli ja kaheksa resultatiivset söötu, aga tegi ka viis pallikaotust ning tabas väljakult 12 viskest kolm.

TalTech tabas väljakult 68 viskest 23 (33 protsenti) ning 27 vabaviskest 15 (55 protsenti), Kalev/Cramo viskeprotsent oli sealjuures 42 (24/57) ning vabavisetel 78 (26/33). Ülikooliklubi on Kalev/Cramole nüüd alla jäänud 56 järjestikuses kohtumises.

Tiitlikaitsja juhib kolme võiduni toimuvat seeriat nüüd kaks-null ning võib finaalikoha kindlustada esmaspäeval. Ka teises poolfinaalis juhib Pärnu Transcom Tartu Ülikool Maks & Mooritsa vastu kaks-null.