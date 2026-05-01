Ka Kalev/Cramo jõudis korvpallifinaalist võidu kaugusele

Korvpall
Korvpalli Eesti meistriliiga poolfinaal: BC Kalev/Cramo - TalTech/Alexela
Korvpalli Eesti meistriliiga poolfinaal: BC Kalev/Cramo - TalTech/Alexela Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Korvpall

BC Kalev/Cramo alistas reedel toimunud Eesti korvpallimeistrivõistluste poolfinaalseeria teises mängus TalTech/Alexela 80:72 ja jõudis finaalist ühe võidu kaugusele.

Kolm päeva varem seeria avamängu 79:72 võitnud Kalev/Cramo läks reedel teise poolaja alguses Anrijs Miška tabava kaugviske järel 11 punktiga juhtima, aga 1100 pealtvaataja ees mänginud TalTech vastas kahe ja poole minuti jooksul kolme kaugviskega.

Kalev/Cramo jäi pärast Miška viset viieks ja pooleks minutiks kuivale, TalTech läks selle aja jooksul ise ette ja viimast veerandaega alustati viigiseisul. Oliver Suuroru kaks järjestikust korvi viisid kodumeeskonna 65:62 juhtima, sellele järgnes aga Kalev/Cramo lõplik 12:0 vahespurt.

Severi Kaukiainen viskas võitjate kasuks 18 punkti ja andis kuus korvisöötu, Miška lõpetas mängu 15 punkti ja 11 lauapalliga ning Hugo Toom panustas 15 punkti ja üheksa lauapalli. Metsalu kogus TalTechi kasuks 14 punkti, Siim-Markus Post sai kirja üheksa punkti, kümme lauapalli ja kaheksa resultatiivset söötu, aga tegi ka viis pallikaotust ning tabas väljakult 12 viskest kolm.

TalTech tabas väljakult 68 viskest 23 (33 protsenti) ning 27 vabaviskest 15 (55 protsenti), Kalev/Cramo viskeprotsent oli sealjuures 42 (24/57) ning vabavisetel 78 (26/33). Ülikooliklubi on Kalev/Cramole nüüd alla jäänud 56 järjestikuses kohtumises.

Tiitlikaitsja juhib kolme võiduni toimuvat seeriat nüüd kaks-null ning võib finaalikoha kindlustada esmaspäeval. Ka teises poolfinaalis juhib Pärnu Transcom Tartu Ülikool Maks & Mooritsa vastu kaks-null.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

19:20

Ka Kalev/Cramo jõudis korvpallifinaalist võidu kaugusele

09:46

Hayes-Davise tabamus tõi Panathinaikosele lisaajal teise võidu

08:39

Knicks hävitas Hawksi, Timberwolves lõpetas Nuggetsi hooaja

30.04

Pärnu Transcom saatis Tartu Ülikooli kuristiku servale Uuendatud

30.04

Kullamäe aitas Lietkabelise kaotusseisust välja, ent eksis lõpuviskel

30.04

Pokk aitas Tartu naiskonna pronksmedalile

30.04

Real kaotas Tavarese, aga alustas Euroliiga veerandfinaali napi võiduga

30.04

Reaves naasis platsile, aga Rockets võitis teise mängu järjest

29.04

Jõesaare meeskond jõudis veerandfinaalist ühe võidu kaugusele

29.04

Fox ja Wembanyama vedasid Spursi teise ringi

28.04

Žalgiris alustas Euroliiga play-off'i kaotusega tiitlikaitsjale

28.04

26 punktiga säranud Makke: tean, et olen sellisteks asjadeks võimeline!

28.04

Niits viskas 32 punkti, aga Kalev/Cramo alustas poolfinaali võiduga

28.04

Jordani saavutust korranud Flagg valiti napi eduga aasta uustulnukaks

28.04

Orlando Magic lükkas idakonverentsi esinumbri kuristiku äärele

videod

sport.err.ee uudised

19:44

Ajaloolise saavutuse lävel Sinner jõudis Madridis kindlalt finaali

19:20

Ka Kalev/Cramo jõudis korvpallifinaalist võidu kaugusele

18:58

Suurepärane turniir tõstis Mai Narva maailma edetabelis 32. kohale

17:58

Viljandi tuli käsipalli pronksiseeria avamängus välja suurest kaotusseisust

17:32

Karmi varakevade läbi elanud Ebras stardib Hispaania velotuuril

16:53

Morten Siht jättis Viljandi järvejooksu võidu kodulinna

16:28

Kalju kerkis Narvas tabeliliidriks, Transile viies kaotus järjest Uuendatud

15:54

Käsipalli meistriliigas algavad kohamängud

15:22

Vonn: ainult üks operatsioon veel minna

14:46

Pesur ja Randalu alustavad Drift Mastersi hooaega

13:58

Wild pääses pika ootuse järel edasi: meie fännid nutsid

13:13

Madridi naiste turniiri finaalis lähevad vastamisi Kostjuk ja Andrejeva

12:36

Riko Tammepuu tegi Rootsi karikasarjas eduka stardi

12:07

Jaanimaa tuli kinniste uste taga Liibüa meistriks

11:43

Jefimova sai hooaja avavõistlusel kolmanda koha, Tribuntsov neljas Uuendatud

loetumad

30.04

Pärnu Transcom saatis Tartu Ülikooli kuristiku servale Uuendatud

30.04

Kaldvee - Lill alistasid Hollandi paari, aga edasi ei saanud Uuendatud

30.04

Läti tennisekuulsus riputas reketi varna

11:43

Jefimova sai hooaja avavõistlusel kolmanda koha, Tribuntsov neljas Uuendatud

16:28

Kalju kerkis Narvas tabeliliidriks, Transile viies kaotus järjest Uuendatud

10:54

Aasia edukaim meestennisist pakib reketid lõplikult kokku

29.04

Jalgpalli tekib kaks uut punase kaardi väärilist olukorda

30.04

Eesti hokinoored avasid kodusel MM-il võiduarve

29.04

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

30.04

Man Unitedi endine kapten riputab putsad varna

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo