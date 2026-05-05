X!

Lõpusireeniga tabanud vise tõi TalTechile Kalev/Cramo üle viimaks võidu

Korvpall
TalTech/Alexela
TalTech/Alexela Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

TalTech/Alexela alistas Eesti korvpallimeistrivõistluste poolfinaalseeria kolmandas mängus Siim-Markus Posti lõpusekundi viskest Kalev/Cramo 78:77 ning kahandas seerias kaotusseisu üks-kahele.

Tiitlikaitsja Kalev/Cramo läks teisipäevast mängu juhtima 17:6, teise veerandaja keskel tõi TalTechi 7:0 minispurt tabloole 35:35 viigi.

TalTech jõudis emotsionaalses, võitluslikus ja kohati ka üsna rabedas mängus veel mitmel korral viigini, sealjuures läks tiitlikaitsja ette 60:51, aga jäi siis kolmanda veerandaja lõpus ja neljanda alguses kaheksaks minutiks kahe punkti peale ning TalTech tuli selle ajaga taas ühe punkti kaugusele.

Kaks minutit enne mängu lõppu juhtis Kalev/Cramo 75:67, Oliver Metsalu tabas siis kaugviske ning Severi Kaukiaineni valesöödu järel tegi Hugo Toom ebasportliku vea. Saimon Sutt tabas mõlemad vabavisked ning Siim-Markus Post realiseeris läbimurde, tuues TalTechi punkti kaugusele.

Metsalu viis siis TalTechi 20 sekundit enne lõpusireeni juhtima ning kuigi Stephon Jelks vastas korvi alt, jäi ülikooliklubile tabloole veel neli sekundit. Sellest piisas Postile läbimurdeks ning tema koos lõpusireeniga tabanud korv tõi TalTechile 78:77 võidu.

Tehnikaülikooli meeskond lõpetas sellega Kalev/Cramo vastu koguni 56 mängu ja 15 aastat kestnud nukra seeria. Selle poolfinaali neljas mäng toimub reedel TalTechi spordihoones.

TalTech võitis lauavõitluse 38:32, sealjuures võeti ründelauast koguni 17 palli, mis viisid 17 teise võimaluse punktini. Olulise võidu teeninud meeskonna vabaviskeprotsent oli 50 (13/26), ka Kalev/Cramo tabas 13 vabaviset, aga 15 katsega.

Kapten Metsalu viskas võitjate kasuks 25 punkti, Post lisas 17 ja Saimon Sutt 12 punkti. Koduse korvpalliliiga üks silmapaistvamaid snaipreid Oliver Suurorg jäi teisipäeval sootuks nullile (kaugvisked 0/7). Toom tõi Kalev/Cramole 17 punkti, Kaukiaineni ja Anrijš Miška arvele jäi 12 punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

21:59

Post lõpetas 15-aastase kaotusteseeria: leidsin augu ja karistasin ära

21:14

Lõpusireeniga tabanud vise tõi TalTechile Kalev/Cramo üle viimaks võidu

19:45

Tederi koduklubi jõudis Itaalias finaali, Bratka kaotas veerandfinaalis

12:00

Vähidiagnoos sundis Itaalia tippkorvpallurit karjääri lõpetama

10:22

Wembanyama pani 12 kulpi, kuid Timberwolves ikkagi võitis

04.05

Tartu Ülikool suutis esialgu katastroofi ära hoida Uuendatud

04.05

Pistons jõudis 18-aastase vaheaja järel play-off'is teise ringi

03.05

Kullamäele anti Lietkabelise võidumängus rünnakul vabad käed

03.05

Hezonja vägiteod vedasid Reali lisaajal Raieste koduklubi vastu võidule

03.05

Kotsar tegi tugeva partii, aga Yokohama lõpetas hooaja kaotusega

03.05

Embiid ja Maxey viisid 76ersi otsustavas mängus Celticsi üle võidule

02.05

Drell oli hoos, aga mäng jäi pooleli

02.05

USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

02.05

Kotsar oli Jaapanis lähedal kolmikduublile

02.05

LeBron James tüüris LA Lakersi järgmisesse ringi

videod

sport.err.ee uudised

22:41

ETV spordisaade, 5. mai

22:30

Trans jäi neljandat mängu järjest nullile ja Flora pääses karikafinaali

22:17

Skriko edust: kasvasime laagris meeskonnaks, kes võitles iga litri pärast

21:59

Post lõpetas 15-aastase kaotusteseeria: leidsin augu ja karistasin ära

21:47

Serviti tegi finaalseeria teises mängus asjad selgeks avapoolajal

21:14

Lõpusireeniga tabanud vise tõi TalTechile Kalev/Cramo üle viimaks võidu

20:39

Õigesti ajastatud rünnak andis prantslannale Vueltal võidu

19:45

Tederi koduklubi jõudis Itaalias finaali, Bratka kaotas veerandfinaalis

19:19

Äsja esimese WTA 1000 turniiri võitnud Kostjuk Rooma ei sõida

18:34

Kahevõistlejate palve ROK-ile: meie unistus on teie kätes, hoidke seda elus

17:58

VIDEO | Eesti hokikoondis tähistas Hiinas rõõmsalt MM-turniiri võitu

17:35

A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale Uuendatud

17:32

Eesti kurlingukoondis alustab MM-i kvalifikatsiooniturniiri

16:27

Tallinna lipujalgpallivõistkond võitis Soomes toimunud turniiri

15:40

Neidude jalgpallikoondis alistas Usbekistani penaltiseerias

loetumad

17:35

A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale Uuendatud

04.05

Tartu Ülikool suutis esialgu katastroofi ära hoida Uuendatud

08:43

Snuukri maailmameistriks tuli hiinlane Wu Yize

12:00

Vähidiagnoos sundis Itaalia tippkorvpallurit karjääri lõpetama

08:05

VIDEO | Rooba värav aitas KooKoo sammu võrra tiitlile lähemale

04.05

Barcelona murdis Bayerni vastupanu, finaalis ootab gigantide vastasseis

04.05

Botswanas kruviti korduvalt teatejooksu maailmarekordit

10:22

Wembanyama pani 12 kulpi, kuid Timberwolves ikkagi võitis

17:58

VIDEO | Eesti hokikoondis tähistas Hiinas rõõmsalt MM-turniiri võitu

09:24

Manchester City loovutas tiitliheitluses väärtuslikke punkte

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo