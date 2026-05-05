Lõpusireeniga tabanud vise tõi TalTechile Kalev/Cramo üle viimaks võidu

Tiitlikaitsja Kalev/Cramo läks teisipäevast mängu juhtima 17:6, teise veerandaja keskel tõi TalTechi 7:0 minispurt tabloole 35:35 viigi.

TalTech jõudis emotsionaalses, võitluslikus ja kohati ka üsna rabedas mängus veel mitmel korral viigini, sealjuures läks tiitlikaitsja ette 60:51, aga jäi siis kolmanda veerandaja lõpus ja neljanda alguses kaheksaks minutiks kahe punkti peale ning TalTech tuli selle ajaga taas ühe punkti kaugusele.

Kaks minutit enne mängu lõppu juhtis Kalev/Cramo 75:67, Oliver Metsalu tabas siis kaugviske ning Severi Kaukiaineni valesöödu järel tegi Hugo Toom ebasportliku vea. Saimon Sutt tabas mõlemad vabavisked ning Siim-Markus Post realiseeris läbimurde, tuues TalTechi punkti kaugusele.

Metsalu viis siis TalTechi 20 sekundit enne lõpusireeni juhtima ning kuigi Stephon Jelks vastas korvi alt, jäi ülikooliklubile tabloole veel neli sekundit. Sellest piisas Postile läbimurdeks ning tema koos lõpusireeniga tabanud korv tõi TalTechile 78:77 võidu.

Tehnikaülikooli meeskond lõpetas sellega Kalev/Cramo vastu koguni 56 mängu ja 15 aastat kestnud nukra seeria. Selle poolfinaali neljas mäng toimub reedel TalTechi spordihoones.

TalTech võitis lauavõitluse 38:32, sealjuures võeti ründelauast koguni 17 palli, mis viisid 17 teise võimaluse punktini. Olulise võidu teeninud meeskonna vabaviskeprotsent oli 50 (13/26), ka Kalev/Cramo tabas 13 vabaviset, aga 15 katsega.

Kapten Metsalu viskas võitjate kasuks 25 punkti, Post lisas 17 ja Saimon Sutt 12 punkti. Koduse korvpalliliiga üks silmapaistvamaid snaipreid Oliver Suurorg jäi teisipäeval sootuks nullile (kaugvisked 0/7). Toom tõi Kalev/Cramole 17 punkti, Kaukiaineni ja Anrijš Miška arvele jäi 12 punkti.