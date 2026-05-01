Varrak leidis kaotusest optimismi: nad olid meiega vahepeal püstihädas

Korvpall
Korvpall

Kalev/Cramo korvpallimeeskond juhib Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeriat TalTech/Alexela vastu mängudega kaks-null. Teise mängu võitis tiitlikaitsja reedel 80:72.

Ehkki kodusaalis mänginud TalTech sai esimestel minutitel üheksapunktilise edu, möödus suurem osa esimesest poolajast siiski Kalevi dikteerimisel. Muljetavaldav oli 15:0 vahespurt teisel veerandil, kui vastasmeeskonda hoiti nulli peal ligi kuus minutit. Poolaja võitis Kalev 48:40.

Pärast puhkepausi tegi omakorda TalTech 14:0 spurdi ning tõi põnevuse mängu tagasi. Kolmandal veerandil tabasid Tehnikaülikooli mängijad viis kaugviset ja viimast kümmet minutit alustati viigiseisul 60:60. Neljas veerand kuulus aga jälle Kalevile ning võitja oli selge aegsasti enne lõpuvilet.

"Seisu järgi oli pingeline, aga mina tundsin, et asi oli kogu aeg kontrolli all. Nad said kaks suuremat spurti, aga me suutsime lõppude lõpuks stabiilsemalt, kaitses agressiivsemalt mängida," kommenteeris ERR-ile Kalev/Cramo ääremängija Hugo Toom.

"Enamus numbreid, mis statistikast vastu vaatavad, on meie kasuks, aga suutsime mängu kaotada. Täna said otsustavaks vead. Need lõid meie rotatsiooni ja match-up'id sassi, aga ma ei saa midagi öelda, pärast saab trahvi," muigas TalTechi peatreener Alar Varrak.

Kalevi resultatiivseim oli täna Severi Kaukiainen 18 punktiga. Anrijs Miška ja Hugo Toom viskasid 15 punkti. Neljanädalase pausi järel väljakule naasnud Toom sai mänguaega 23 minutit. "Ühe kontakttrenni pealt tulin, pidime minuteid kontrollima. Vorm on nii nagu ta on ja natuke rabe oli ka ühe trenni pealt tulla. Kui trennis ei saa vormis hoida, siis tuleb ennast vormis hoida väljaku kõrval," sõnas Toom.

TalTechi parima korvikütina 14 punkti visanud Oliver Metsalu pidi lõpuminutitel vigastuse tõttu väljakult lahkuma. Poolfinaalseeria kolmas mäng, mis võib jääda viimaseks, toimub teisipäeval. "Nad said võidu kätte, aga tänane mäng süstib optimismi," kinnitas Varrak. "Oleme ausad, nad olid vahepeal meiega püstihädas. Loodan, et kõik on terved ja neid ei vilistataks viie veaga välja: siis läheb äkki veel mänguks."

Toimetaja: Anders Nõmm

