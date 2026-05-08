Ingrid Neel pääses Floridas paarismängu finaali

Neel Rencheli olid teel palju kindlama võiduni, kuid teise seti seisul 5:2 kaotasid nad kolm geimi järjest, seisul 5:3 jäi kasutamata kaks matšpalli. Ka tie-break'is jäi neil seisul 6:4 kaks matšpalli kasutamata, aga lõpuks võitsid eestlane ja ameeriklane 8:6, vahendab Tennisnet.ee.

Esimeses ringis olid Neel - Rencheli võitnud Argentiina paari Jazmin Ortenzi - Julia Riera 6:0, 6:2.

Maailma paarismängu edetabelis 244. reale kerkinud Neel ja 179. real asetsev Rencheli oleks pidanud poolfinaalis kohtuma Angela Fita Boluda ja Leyre Romero Gormaziga. Reede ennelõunal teatasid aga korraldajad, et hispaanlannad loobuvad ning Neel ja Rencheli pääsesid ilma mänguta finaali.