Ingrid Neel sai Ateenas avaringis napi võidu

Neel paikneb paarismängu maailma edetabelis 83. ja Harrison 129. real. Ateenas olid nad avaringis vastamisi vabapääsme teeninud kohalike mängijate Valentini Grammatikopoulou ja Martha Matoulaga. Eesti-USA duo jäi ligi poolteist tundi kestnud matšis peale 3:6, 6:2, 11:9.

Mängu lõpu kiires lõppmängus jäi Neel ja Harrison 5:4 eduseisust 5:6 taha ja järgnes punkt-punkti heitlus, kus seisul 9:8 päästsid vastased esimese matšpalli, aga seejärel realiseerisid Neel ja Harrison teise matšpalli.

Veerandfinaalis tuleb neile vastu neljandana asetatud Suurbritannia-Hiina duo Maia Lumsden – Tang Qianhui ja USA-Austraalia paari Carmen Corley – Alexandra Osborne vahelise kohtumise võitja.