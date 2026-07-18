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Ingrid Neel võttis veerandfinaalis vastu kaotuse

Tennis
Ingrid Neel
Ingrid Neel Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Ingrid Neel ja tema ameeriklannast paariline Catherin Harrison kaotasid Ateena WTA 250 turniiri veerandfinaalis Maia Lumsdenile (Suurbritannia) ja Qianhui Tangile (Hiina) 2:6, 7:5, 5:10.

Harrison ja Neel kujunes kohtumine neljanda asetusega vastase vastu keeruliseks, kuid teise seti seisult 3:5 suutsid nad võita neli geimi järjest. Otsustavas tie-break'is jäi Eesti/Ameerika paar aga kohe 0:3 taha ning seisult 2:4 kaotasid nad veel viis punkti järjest, vahendab Tennisnet.ee.

Kuigi seisult 2:9 oli tagasitulek sisuliselt võimatu, päästsid Harrison ja Neel enne kaotust siiski kolm matšpalli. 

Neel kerkib ülehomme maailma paarismängu edetabelis 80. positsioonile, Ateena tulemustega tõusis ta kolm kohta.

Toimetaja: Lisette Holst

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