X!

Vene raketirünnak ei röövinud ära Kostjuki võitlusvaimu

Tennis
Marta Kostjuk.
Marta Kostjuk. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Ukraina tennisist Marta Kostjuk (WTA 15.) sai pühapäeva hommikul kodumaalt hirmutava uudise, aga õnneks ei mõjutanud see tema esitust Prantsusmaa lahtiste avaringis.

15. asetatud Kostjuk alistas pühapäeva lõunal Prantsusmaa lahtistel naiste üksikmängu avaringis hiljuti Hispaania lipu alla kolinud venelanna Oksana Selehmeteva (WTA 89.) tund ja 19 minutit kestnud mängus 6:2, 6:3.

Mängujärgses intervjuus puhkes ukrainlanna võidust hoolimata pisaratesse, sest tema sünnilinna Kiievit tabas pühapäeva varahommikul massiline ballistiliste rakettide rünnak ning üks rakett hävitas hoone, mis asus Kostjuki vanemate kodust kõigest 100 meetri kaugusel.

"Mul oli emotsionaalselt väga raske hommik. Mul ei olnud õrna aimu, kas suudan tenniseväljakul toime tulla. Kogu hommiku lihtsalt nutsin. Minu süda ja mõtted on täna Ukraina rahvaga," rääkis Kostjuk. "Olen enda üle uskumatult uhke. See oli kindlasti minu karjääri üks raskemaid matše," lisas ta.

Sel hooajal liivakattega väljakul juba 12. järjestikuse võidu teeninud Kostjuk kohtub teises ringis ameeriklanna Katie Volynetsiga (WTA 108.), kes sai avaringis 6:3, 6:1 jagu prantslannast Clara Burelist (WTA 1483.).

Toimetaja: Henrik Laever

tenniseuudised

17:26

Vene raketirünnak ei röövinud ära Kostjuki võitlusvaimu

16:49

Mölder võitis Egiptuses ITF-i turniiri

23.05

Mölder alistas Egiptuses ka esimese asetuse ja jõudis finaali

23.05

Hamburgi turniiri võitis kvalifikatsioonist alustanud Peruu üllatusmees

23.05

Markus Mölder alistas kolmandana asetatud egiptlase ja jõudis poolfinaali

22.05

Kiira Paškov sai kodusel juunioride ITF J30 turniiril kaks esikohta

22.05

Anikina jõudis Rumeenias J200 turniiril poolfinaali

21.05

Darderi jäi teist nädalat järjest tippmängija vastu hätta

21.05

Sinner sai Prantsusmaa lahtisteks soodsa, Djokovic keerulise loosi

21.05

Tenniseliit ei toeta Teigamägi ega Tudebergi ning soovib sügisesi valimisi

21.05

Tennisistid kavandavad Prantsusmaa lahtistel protesti

20.05

Lajal: pikk mängupaus liival ei olnud põhjus, miks ma kaotasin

20.05

Daniil Glinka jaoks said Prantsusmaa lahtised otsa

19.05

Õed Anette ja Lisette Mäelt tulid rannatennise ITF-i turniiril teiseks

19.05

Lajal langes Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis avaringis välja

multimeedia

sport.err.ee uudised

20:20

Mihkels mahtus Girol 20 parema sekka

19:47

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

18:59

Levadia jäi kiirelt kaotusseisu, kuid vastas kuue väravaga

18:41

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

17:58

Saksamaa ründelegend lõpetas karjääri

17:26

Vene raketirünnak ei röövinud ära Kostjuki võitlusvaimu

16:49

Mölder võitis Egiptuses ITF-i turniiri

16:11

Naiste võrkpallikoondis kaotas Lätile ka teises mängus

15:46

Kubassova lõi värava ja Ferencvaros alustas finaalseeriat suure võiduga

15:36

"Spordipühapäev" heidab pilgu dopingukultuuri hämarikku

15:05

Taanlase väravad tasakaalustasid seisu idakonverentsi finaalis

14:43

Bayern vormistas Kane'i kübaratriki abil kuldse duubli

14:17

Epeenaiskond kaotas neutraalse lipu koondisele

13:38

Klassikalised tsiklid ja tänavasõitjad avasid motoringraja hooaja avaetapi

13:09

Jõesaare klubi astus sammu finaali suunas

12:53

Hull City tagas viimase hetke võiduga Wembleyl koha kõrgliigas

12:30

Makke: Dorbek pidas enne mängu kõne ja see tõi mehed üles

11:36

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

10:49

Eesti naiste võrkpallikoondis alustas kontrollmänge kaotusega

10:38

Barcelona naised murdsid vastase teisel poolajal ja võitsid Meistrite liiga

loetumad

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat Uuendatud

09:52

Ussõk säilitas pika võitluse järel maailmameistrivööd

23.05

Võimsa aja jooksnud Miller-Uibo on naasmas parimate päevade tasemele

23.05

Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

11:36

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

23.05

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat Uuendatud

08:08

Randväli püstitas Londonis Eesti rekordi, Jefimova kolmas

23.05

Lehis jõudis epeevehklemise MK-etapil kaheksa parema sekka Uuendatud

23.05

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

22.05

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo