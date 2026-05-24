Vene raketirünnak ei röövinud ära Kostjuki võitlusvaimu

Ukraina tennisist Marta Kostjuk (WTA 15.) sai pühapäeva hommikul kodumaalt hirmutava uudise, aga õnneks ei mõjutanud see tema esitust Prantsusmaa lahtiste avaringis.

15. asetatud Kostjuk alistas pühapäeva lõunal Prantsusmaa lahtistel naiste üksikmängu avaringis hiljuti Hispaania lipu alla kolinud venelanna Oksana Selehmeteva (WTA 89.) tund ja 19 minutit kestnud mängus 6:2, 6:3.

Mängujärgses intervjuus puhkes ukrainlanna võidust hoolimata pisaratesse, sest tema sünnilinna Kiievit tabas pühapäeva varahommikul massiline ballistiliste rakettide rünnak ning üks rakett hävitas hoone, mis asus Kostjuki vanemate kodust kõigest 100 meetri kaugusel.

"Mul oli emotsionaalselt väga raske hommik. Mul ei olnud õrna aimu, kas suudan tenniseväljakul toime tulla. Kogu hommiku lihtsalt nutsin. Minu süda ja mõtted on täna Ukraina rahvaga," rääkis Kostjuk. "Olen enda üle uskumatult uhke. See oli kindlasti minu karjääri üks raskemaid matše," lisas ta.

Sel hooajal liivakattega väljakul juba 12. järjestikuse võidu teeninud Kostjuk kohtub teises ringis ameeriklanna Katie Volynetsiga (WTA 108.), kes sai avaringis 6:3, 6:1 jagu prantslannast Clara Burelist (WTA 1483.).