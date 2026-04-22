X!

Venus Williams kaotusteseeria sai Madridis jätku

Venus Williams Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
45-aastane Venus Williams osales Madridis toimuval kõrgeima kategooria liivaturniiril, kuid pidi avaringis tunnistama endast 20 aastat noorema hispaanlanna paremust.

Floridas sündinud, aga Hispaaniat esindav Kaitlin Quevedo (WTA 140.) läks avasetis kahe murde toel juhtima 3:0, loovutas siis oma servigeimi, aga vormistas seejärel kindla 6:2 võidu. Teises setis tormas aga Williams (WTA 479.) kolme järjestikuse geimivõiduga juhtima, aga hispaanlanna vastas omakorda viie järjestikuse võiduga ning vormistas tunni ja 42 minutiga 6:2, 6:4 võidu.

Üksikmängus seitse ja paarismängus veel 14 slämmivõitu teeninud Williamsi jaoks oli see kümnes järjestikune kaotus, viimati võidutses ta eelmise aasta juulis Washingtonis toimunud turniiril.

Pärast mängu teatas vanem Williamsi õde, et kavatseb 18. mail algavatel Prantsusmaa lahtistel osaleda. Ameeriklanna mängis viimati liivaväljakul 2021. aastal just Prantsusmaa lahtiste slämmiturniiril. "Nende asjadega peabki kohanema. Alustasin liivatreeningutega paar nädalat pärast Miami turniiri (märtsi keskel - toim). Ma pole aastaid liival mänginud, aga naudin seda. Mängisin just ühe väga motiveeritud mängija vastu," sõnas Williams.

Karjääri esimese võidu WTA 1000 turniiril teeninud Quevedo kohtub teises ringis ameeriklanna Hailey Baptiste'iga (WTA 32.), kes pääses otse teise ringi. "Ma olin nii üllatunud, ei osanud oodatagi, et see juhtuda võiks. Olen lihtsalt nii õnnelik, et sain sellise legendaarse mängija vastu mängida. See oli privileeg," sõnas noormängija.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

