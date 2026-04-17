Carlos Alcarazil jääb jälle kodune tippturniir mängimata

Tennise meeste maailma teine reket Carlos Alcaraz peab vigastuse tõttu teist aastat järjest kodusest Mastersi turniirist loobuma.

22-aastane hispaanlane kaotas Monte Carlo Mastersi finaalis maailma esireket Jannik Sinnerile ja jättis seejärel Barcelona turniiri randmevigastuse tõttu pooleli.

Alcaraz võitis Madridi lahtised 2022. ja 2023. aastal, kuid ka eelmisel aastal tuli tal turniirist loobuda. Toona valmistasid probleeme reie- ja kubemelihase vigastused.

"On uudiseid, mida on äärmiselt raske jagada. Madrid on kodu, minu jaoks üks erilisemaid turniire kalendris ja seepärast on mul nii valus, et ma ei saa siin teist aastat järjest mändai," sõnas Alcaraz ühismeedia vahendusel.

"Eriti valus on see, et ma ei saa olla nii erilisel turniiril oma rahva ees. Tänan teid armastuse eest nagu alati ja loodan teid varsti näha."

Vigastus paneb põntsu Alcarazi ettevalmistustele Prantsumaa lahtisteks, kus ta kaitseb tiitlit. Pariisis on ta võidutsenud kahel eelmisel aastal.

Vaid mõni tund enne Alcarazi teadet tuli uudis ka Novak Djokovici loobumisest. Serblane ei osalenud vigastuse tõttu ka Miami ega Monte Carlo turniiridel.

