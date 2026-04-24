Tiitlikaitsja Alcaraz peab Prantsumaa lahtistest loobuma

Alcaraz tegi eelmisel nädalal Barcelona tenniseturniiril randmele viga ning kuigi hispaanlane lootis taastusravi järel kiirelt väljakule naasta, on vigastus osutunud kardetust raskemaks.

"Pärast täna tehtud teste oleme otsustanud, et kõige arukam on olla ettevaatlik ja jätta vahele nii Rooma turniir kui Prantsusmaa lahtised. See on minu jaoks keeruline aeg, aga olen kindel, et tulen sellest tugevamalt läbi," kirjutas Alcaraz reedel sotsiaalmeedias.

Mulluses Prantsusmaa lahtiste finaalis alistas Alcaraz oma peakonkurendi Jannik Sinneri 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3), 7:6 (2). Viis ja pool tundi kestnud matš oli aegade pikim Prantsusmaa lahtise finaal ning sellest on kauem kestnud vaid 2012. aasta Austraalia lahtiste esikohamäng.

Tänavune aasta teine slämmiturniir algab Pariisis 18. mail kvalifikatsiooniga ning meeste üksikmänguturniiri finaal on kavas 7. juunil.