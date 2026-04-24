Tiitlikaitsja Alcaraz peab Prantsumaa lahtistest loobuma

Eelmisel aastal teist korda Prantsusmaa lahtiste slämmiturniiri võitnud Carlos Alcaraz ei saa tänavu randmevigastuse tõttu oma tiitlit kaitsta.

Alcaraz tegi eelmisel nädalal Barcelona tenniseturniiril randmele viga ning kuigi hispaanlane lootis taastusravi järel kiirelt väljakule naasta, on vigastus osutunud kardetust raskemaks.

"Pärast täna tehtud teste oleme otsustanud, et kõige arukam on olla ettevaatlik ja jätta vahele nii Rooma turniir kui Prantsusmaa lahtised. See on minu jaoks keeruline aeg, aga olen kindel, et tulen sellest tugevamalt läbi," kirjutas Alcaraz reedel sotsiaalmeedias.

Mulluses Prantsusmaa lahtiste finaalis alistas Alcaraz oma peakonkurendi Jannik Sinneri 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3), 7:6 (2). Viis ja pool tundi kestnud matš oli aegade pikim Prantsusmaa lahtise finaal ning sellest on kauem kestnud vaid 2012. aasta Austraalia lahtiste esikohamäng.

Tänavune aasta teine slämmiturniir algab Pariisis 18. mail kvalifikatsiooniga ning meeste üksikmänguturniiri finaal on kavas 7. juunil.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

19:10

23.04

Swiatek sai Madridis lihtsa tööpäeva, Svitolina langes konkurentsist

23.04

Eesti rannatennisist sai tippturniiri kvalifikatsioonist edasi, kuid kaotas avaringis

23.04

Lajal kaotas Lõuna-Koreas tasavägise maratonmängu

22.04

Malõgina andis veerandfinaalis loobumisvõidu

22.04

Venus Williams kaotusteseeria sai Madridis jätku

20.04

Glinka piirdus ühe mänguga

20.04

Mark Lajal naasis võistluspausilt raske võiduga

20.04

Noor Eesti tennisist võitis esimest korda juunioride J100 turniiri

20.04

Kostjuk jäi esimeses ukrainlannade finaaliheitluses peale

20.04

Lajal kerkis koha võrra, Glinka ja Malõgina loovutasid positsiooni

19.04

Rõbakina võitis Stuttgardis oma teise Porsche

19.04

Mark Lajal naaseb võistluspausilt Koreas

18.04

Anikina jõudis J200 turniiril paarismängus poolfinaali

18.04

Gauff ja Swiatek langesid Stuttgardis välja veerandfinaalis

multimeedia

sport.err.ee uudised

19:45

USA meedia: Henri Veesaar pani end kirja NBA draft'i

19:10

Tiitlikaitsja Alcaraz peab Prantsumaa lahtistest loobuma

18:50

Toyotal on Kanaari saartel viisikjuhtimine, esikohal Ogier

17:54

WRC-ga liituv Hispaania meeskond tahab rooli taha Dani Sordot

17:37

Ründva teeb Bosnias hooaja parimaid sõite

16:56

Tartus avatakse nädalavahetusel Emajõe karikaga kodune sõudehooaeg

16:24

Mõtsnik ujus Berliinis uue Eesti rekordi

15:53

Paskotši hooaeg on vigastuse tõttu lõppenud

15:23

Poola võõrustab 2028. aastal kergejõustiku EM-i

14:57

Finaalis Viimsi duubli alistanud Keila Coolbet tuli Saku II liiga meistriks

14:20

EOK erakorralisele üldkogule on registreerunud pea 100 liiget

13:44

Suure arenguhüppe teinud Salu tõusis Euroopa hooaja edetabelis neljandaks

13:05

Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

12:33

Mike James lahkub hooaja järel Monacost

12:01

Katsuta saab Kanaari saartel lisaks Tänakule toetuda ka Rovanperä juhistele

11:29

Kaldvee ja Lill enne MM-i: hooaja lõpust tuleb viimane välja pigistada

10:52

Salumäe tahab EOK presidendina näha Erki Noolt: ta on selleks küps

10:24

Indiana NCAA meistriks viinud mängujuht jätkab karjääri Las Vegases

09:51

Millend kindlustas koha finaalsõitudes, Helenid üheksandad

09:17

Igoneni koduklubi kasutas suurklubi lohakuse ära

loetumad

23.04

Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon määras Legioni klubile karistuse

10:52

Salumäe tahab EOK presidendina näha Erki Noolt: ta on selleks küps

14:20

EOK erakorralisele üldkogule on registreerunud pea 100 liiget

13:05

Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

23.04

Kanaari saarte ralli avakatsel võidutses Katsuta, eestlased tagasihoidlikud

23.04

Randväli ja Iltšišin püstitasid Leedus Eesti rekordi

23.04

Yamali klubihooaeg on läbi, MM-iks on lootust

23.04

Itaalia spordiminister: Iraani eemaldamine MM-ilt poleks kohane

12:01

Katsuta saab Kanaari saartel lisaks Tänakule toetuda ka Rovanperä juhistele

23.04

Saksa meedia: Hein võib Werderisse jääda

