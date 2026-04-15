Alcaraz jättis vigastuse tõttu Barcelona turniiri pooleli
Sel nädalal meeste tennise maailma edetabelis teiseks langenud Carlos Alcaraz jättis Barcelonas peetava ATP 500 kategooria turniiri vigastuse tõttu pooleli.
Pühapäeval Monte Carlo Mastersi finaalis Jannik Sinnerile alla jäänud ja juba teisipäeva pärastlõunal Barcelonas väljakule astunud Alcaraz alistas küll avaringis 6:4, 6:2 Soome esireketi Otto Virtaneni (ATP 130.), aga tegi mängu jooksul käele liiga.
Kolmapäeva käis Alcaraz parema käe randmega uuringutel ja otsustas seejärel turniiri pooleli jätta. Eelmisest aastast olid Alcarazil Barcelonas kaitsta finaalipunktid.
Alcarazi loobumise järel pääseb tšehh Tomaš Mahac (ATP 47.) Barcelonas mänguta veerandfinaali, kus ta läheb vastamisi viiendana asetatud Andrei Rubljovi (ATP 15.) ja itaallase Lorenzo Sonego (ATP 66.) vahelise kohtumise võitjaga.
