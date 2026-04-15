Alcaraz jättis vigastuse tõttu Barcelona turniiri pooleli

Alcarazi loobumise järel pääseb tšehh Tomaš Mahac (ATP 47.) Barcelonas mänguta veerandfinaali, kus ta läheb vastamisi viiendana asetatud Andrei Rubljovi (ATP 15.) ja itaallase Lorenzo Sonego (ATP 66.) vahelise kohtumise võitjaga.

Kolmapäeva käis Alcaraz parema käe randmega uuringutel ja otsustas seejärel turniiri pooleli jätta. Eelmisest aastast olid Alcarazil Barcelonas kaitsta finaalipunktid.

Pühapäeval Monte Carlo Mastersi finaalis Jannik Sinnerile alla jäänud ja juba teisipäeva pärastlõunal Barcelonas väljakule astunud Alcaraz alistas küll avaringis 6:4, 6:2 Soome esireketi Otto Virtaneni (ATP 130.), aga tegi mängu jooksul käele liiga.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: