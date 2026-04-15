Alcaraz jättis vigastuse tõttu Barcelona turniiri pooleli

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
Tennis

Sel nädalal meeste tennise maailma edetabelis teiseks langenud Carlos Alcaraz jättis Barcelonas peetava ATP 500 kategooria turniiri vigastuse tõttu pooleli.

Pühapäeval Monte Carlo Mastersi finaalis Jannik Sinnerile alla jäänud ja juba teisipäeva pärastlõunal Barcelonas väljakule astunud Alcaraz alistas küll avaringis 6:4, 6:2 Soome esireketi Otto Virtaneni (ATP 130.), aga tegi mängu jooksul käele liiga.

Kolmapäeva käis Alcaraz parema käe randmega uuringutel ja otsustas seejärel turniiri pooleli jätta. Eelmisest aastast olid Alcarazil Barcelonas kaitsta finaalipunktid.

Alcarazi loobumise järel pääseb tšehh Tomaš Mahac (ATP 47.) Barcelonas mänguta veerandfinaali, kus ta läheb vastamisi viiendana asetatud Andrei Rubljovi (ATP 15.) ja itaallase Lorenzo Sonego (ATP 66.) vahelise kohtumise võitjaga.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

19:34

Alcaraz jättis vigastuse tõttu Barcelona turniiri pooleli

18:29

Esimese britina paarismängu esinumbriks tõusnud Murray lõpetas karjääri

16:25

Andrea Roots langes Singapuris välja

08:56

Glinka alustas võidukalt ja saab revanšivõimaluse

14.04

Soome esireket andis Alcarazile avasetis lahingu, teine sett ühepoolsem

13.04

Malõgina ja Glinka parandasid edetabelikohta, Sinner sai esireketiks

12.04

Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkib taas esireketiks

11.04

Sinner ei jätnud poolfinaalis Zverevile võimalust, esireket selgub finaalis

11.04

Adamson ja Kalmus jõudsid noorteturniiril finaali

10.04

Nii Glinka kui ka Malõgina pidid kaotusega leppima

10.04

Esireket Alcaraz näitas Monacos võimu, Sinner kohtub poolfinaalis Zvereviga

09.04

Sinneri seeria sai otsa, aga võit tuli

09.04

Trauma peatas Sabalenka hea hoo ja liivahooaja algus venib

09.04

Glinka pääses ookeani taga kaheksa parema sekka

08.04

Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

multimeedia

sport.err.ee uudised

20:07

Eesti mäestlaskujad said Poola suurimas võistlussarjas kaks esikohta

19:34

Alcaraz jättis vigastuse tõttu Barcelona turniiri pooleli

18:53

Mihhail Selevko uueks treeneriks on Petrõkina juhendaja Varnavskaja

18:29

Esimese britina paarismängu esinumbriks tõusnud Murray lõpetas karjääri

17:55

Pärnumaa liikumishooaja avab Luitejooks Jõulumäel

17:16

Noor Eesti rattur oli Belgias lähedal esikümnekohale

16:34

Eesti saalijalgpallikoondis pääses alagrupist edasi 13. katsel

16:25

Andrea Roots langes Singapuris välja

15:48

Norman Vahtra alustas Hiinas 11. kohaga

15:16

Liverpool ja Prantsusmaa said karmi tagasilöögi

14:31

Gouram lõi Berliini Hertha duubli eest liigahooaja neljanda värava

14:05

Suri edukas ja põneva käekäiguga Madridi Reali legend

13:42

Varjun lõpetas ülikooliturniiri 20 seas

13:23

Belgias võistlusturneed alustanud Sumberg jõudis teise katsega võiduni

12:57

Karel Tilga tuleb kolmapäeval USA-s tänavu esimest korda starti

12:35

Taani kahekordne olümpiavõitja peab vigastuse tõttu karjääri lõpetama

12:16

Ovetškin võis pidada karjääri viimase mängu NHL-is

11:31

Palumets jagas tulemusliku söödu, aga Podbrezova karikafinaali ei jõudnud

11:03

Carlos Queiroz läheb taas peatreenerina MM-ile

10:38

EM-ile sõidab kolm Eesti maadlejat

loetumad

14.04

Mihhail Selevko vahetab treenerit: mu karjääris algab uus peatükk

00:02

Atletico tegi tulises korduskohtumises piisavalt, PSG alistas Liverpooli

14.04

Kangelanna Kirpu tõi pool tundi kümnekesi mänginud Eestile võidu Uuendatud

14.04

Eesti rallitiimi pealik: unistada tuleb suurelt, siis juhtuvad suured asjad

14:05

Suri edukas ja põneva käekäiguga Madridi Reali legend

10:14

Uue koosseisuga neljapaat tuli Horvaatias esimeseks

14.04

Galerii: Eesti saalijalgpallikoondis kindlustas vägeva võiduga edasipääsu Uuendatud

12:16

Ovetškin võis pidada karjääri viimase mängu NHL-is

14.04

Lavly Perling valiti Eesti Vehklemisliidu presidendiks

09:32

Kaotusseisust väljunud Portland Trail Blazers jõudis NBA-s 16 hulka

