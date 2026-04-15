Glinka alustas võidukalt ja saab revanšivõimaluse

Neljanda paigutuse saanud Glinka alistas avaringis ameeriklase Stefan Dostanici (ATP 270.) 6:2, 7:6 (7:3). Kui esimeses setis murdis Glinka kohe kaks korda vastase pallingu ja tõrjus neljandas geimis kolm murdepalli, siis ülejäänud mängus hoidsid mõlemad üsna kindlalt oma servi.

Vaid teise seti seitsmendas geimis oli Glinkal kolm murdevõimalust, aga ta ei suutnud neid ära kasutada. Kiires lõppmängus pääses Glinka juhtima 3:1 ja 4:3 ning lõpetas matši kolme punktivõiduga järjest.

Tallahassee saviväljakutel ootab teda järgmisena samuti ameeriklane, vaid 18-aastane Darwin Bianch (ATP 246.). Samale vastasele kaotas ta mullu novembris Knoxville'is kahes setis.