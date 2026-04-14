X!

Soome esireket andis Alcarazile avasetis lahingu, teine sett ühepoolsem

Sel nädalal maailma edetabelis teisele reale langenud Hispaania tennisetäht Carlos Alcaraz pani Barcelonas toimuval ATP 500 kategooria turniiril soomlase Otto Virtaneni vastu paremuse maksma.

Äsja Monte Carlos Jannik Sinnerile maailma esireketi positsiooni loovutanud Alcaraz ja Soome esireket Virtanen (ATP 130.) vahetasid avasetis hispaanlase juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 5:4, mil Alcaraz esimest korda murdis ja 53 minutiga 6:4 võidu vormistas.

Maailma teise reketi hoog teises setis ei raugenud ning Alcaraz võitis esimesest viiest geimist neli, realiseerides veidi enam kui poole tunniga 6:2 setivõidu ja edasipääsu teise ringi. "Mul on heameel, et saan Barcelonas oma inimeste ees mängida," ütles Murcias sündinud Alcaraz.

Esireketi kohalt langenud hispaanlane realiseeris teises setis kõik kolm murdepalli, aga mängu peale olid nad Soome esireketiga üsnagi võrdsed. Kumbki mees ühtki ässa ei löönud, esimeselt servilt realiseerisid nad 64-protsendilise eduga ja mõlemad tegid 11 äralööki.

Alcaraz kohtub teises ringis tšehhi Tomaš Machaciga (ATP 47.), kes alistas argentiinlase Sebastian Baezi (ATP 57.) 2:6, 6:4, 6:1. Kui Alcaraz peaks Barcelonas oma kolmanda turniiri võidu teenima, siis kerkiks ta maailma edetabelis taas Sinneri ette.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Soome esireket andis Alcarazile avasetis lahingu, teine sett ühepoolsem

Soome esireket andis Alcarazile avasetis lahingu, teine sett ühepoolsem

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo