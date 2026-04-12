X!

Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkib taas esireketiks

Jannik Sinner
Jannik Sinner
Monte Carlos toimunud Mastersi tenniseturniiril vahetus maailma esireket, kui Jannik Sinner alistas finaalis Carlos Alcarazi kahes setis.

Finaalile esireketina vastu läinud Alcaraz võitis esimesed kaks geimi, aga Sinner vastas samuti kahe järjestikuse võiduga, misjärel mängisid maailma kaks parimat tasavägiselt. Hispaanlane ja itaallane vahetasid Alcarazi juhtimisel geimivõitusid kuni lõppmänguni välja, aga seal tormas Sinner juhtima 5:2 ning realiseeris teisel võimalusel 7:6 (5) setivõidu.

Teise seti alguses läks Alcaraz juhtima 3:1, aga Sinner vastas võimsalt ning enam vastasele geimi ei loovutanud, vormistades suurepärase 6:3 võidu.

Sinner realiseeris kaks tundi ja 15 minutit kestnud matši jooksul esimeselt servilt 66-protsendiliselt (Alcaraz 60%) ja teiselt ühe protsendipunkti võrra kehvemini (Alcaraz 56%). Alcaraz lõi kolm ässa, aga tegi ka viis topeltviga; Sinner ässa ei löönud, aga patustas kahe topeltveaga. Itaallane tegi 13 äralööki ja 38 lihtviga, hispaanlase arvele jäi 20 äralööki ja 45 lihtviga

Tegemist oli nende 17. omavahelise vastasseisuga, Alcaraz on võitnud kokku kümme matši, aga viimased kaks on kuulunud Sinnerile. Lisaks oma karjääri esimesele võidule Monte Carlos saab Sinner uuel nädalal ka uueks esireketiks. Alcaraz kerkis edetabeli tippu eelmise aasta 10. novembril, mõlemad mehed on esireketina veetnud 66 nädalat.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

18:36

Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkib taas esireketiks

11.04

Sinner ei jätnud poolfinaalis Zverevile võimalust, esireket selgub finaalis Uuendatud

11.04

Adamson ja Kalmus jõudsid noorteturniiril finaali

10.04

Nii Glinka kui ka Malõgina pidid kaotusega leppima

10.04

Esireket Alcaraz näitas Monacos võimu, Sinner kohtub poolfinaalis Zvereviga

09.04

Sinneri seeria sai otsa, aga võit tuli

09.04

Trauma peatas Sabalenka hea hoo ja liivahooaja algus venib

09.04

Glinka pääses ookeani taga kaheksa parema sekka

08.04

Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

08.04

Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

07.04

Tiitlikaitsja Alcaraz loovutas vastasele neli ja Sinner kolm geimi

07.04

Malõgina pidi asetatud hiinlanna paremust tunnistama

06.04

Glinka alustas USA turneed võiduga endise maailma 39. mehe üle

06.04

Vanim ATP finaalidebütant kaotas endast pea kaks korda nooremale mehele

06.04

Malõgina kerkis maailma edetabelis veel kolme koha võrra

19:09

Kalju jäi Levadia vastu võiduta, Paide lõi Tammekale neli väravat Uuendatud

19:03

Pärnu VK läks kindla võiduga finaalseeriat juhtima

18:36

Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkib taas esireketiks

18:15

Viimasel katsel katkestanud Neuville: eesmärk oli lihtsalt läbi sõita

17:39

Kaljult punkte võtnud Zahovaiko: proovime aprillis ellu jääda

17:12

Kaotusseisust välja tulnud TalTech jõudis pronksist võidu kaugusele

16:46

VIDEO | Kalju vastas Tambedou iluväravale penaltipunktilt

16:17

Raiesteta mänginud Murcia teenis võidulisa, Drell ja Badalona kaotasid

15:40

Neuville lõhkus punktikatsel masina ära ja kinkis võidu Katsutale

15:05

Larsen lõi Šotimaal värava, ent pidi väljakult vigastuse tõttu lahkuma

14:29

Litriga pihta saanud Avalanche'i treener viidi haiglasse

13:56

GALERII | Raju 19 tõi Tondirabasse üle 3300 MMA fänni

13:28

Suuroru 17 punkti aitasid võiduni, Hermeti 17 punktist ei piisanud

12:52

Maksimkin: mõned arstid kahtlevad, kas ma suudan enam jalgpalli mängida

12:25

Fury tegi võiduka tagasituleku ja esitas väljakutse Joshuale

11:50

Lisell Jäätma teenis MK-etapil hõbemedali

11:31

Bundesliga meeskond tegi ajaloolise otsuse

10:54

Austraalia sprindilootus näitas erakordset kiirust

09:52

McIlroy suur edu sulas ära

09:05

Kombe klubil jääb Soome meistritiitel kaitsmata

loetumad

11.04

Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

11.04

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

19:09

Kalju jäi Levadia vastu võiduta, Paide lõi Tammekale neli väravat Uuendatud

11.04

Horvaatia karmid tingimused jätsid järjest mehi tee äärde, juhib Neuville Uuendatud

10:54

Austraalia sprindilootus näitas erakordset kiirust

15:40

Neuville lõhkus punktikatsel masina ära ja kinkis võidu Katsutale

11.04

Ramonas korraldati taas kõva heitepidu, 70 meetri joone ületas kuus meest

11.04

Rae võttis naiste võrkpalli finaalseeria avamängus kindla võidu

11.04

Legendaarsest MM-valikmängust möödus veerand sajandit

11.04

Sinner ei jätnud poolfinaalis Zverevile võimalust, esireket selgub finaalis Uuendatud

