Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkib taas esireketiks

Finaalile esireketina vastu läinud Alcaraz võitis esimesed kaks geimi, aga Sinner vastas samuti kahe järjestikuse võiduga, misjärel mängisid maailma kaks parimat tasavägiselt. Hispaanlane ja itaallane vahetasid Alcarazi juhtimisel geimivõitusid kuni lõppmänguni välja, aga seal tormas Sinner juhtima 5:2 ning realiseeris teisel võimalusel 7:6 (5) setivõidu.

Teise seti alguses läks Alcaraz juhtima 3:1, aga Sinner vastas võimsalt ning enam vastasele geimi ei loovutanud, vormistades suurepärase 6:3 võidu.

Sinner realiseeris kaks tundi ja 15 minutit kestnud matši jooksul esimeselt servilt 66-protsendiliselt (Alcaraz 60%) ja teiselt ühe protsendipunkti võrra kehvemini (Alcaraz 56%). Alcaraz lõi kolm ässa, aga tegi ka viis topeltviga; Sinner ässa ei löönud, aga patustas kahe topeltveaga. Itaallane tegi 13 äralööki ja 38 lihtviga, hispaanlase arvele jäi 20 äralööki ja 45 lihtviga

Tegemist oli nende 17. omavahelise vastasseisuga, Alcaraz on võitnud kokku kümme matši, aga viimased kaks on kuulunud Sinnerile. Lisaks oma karjääri esimesele võidule Monte Carlos saab Sinner uuel nädalal ka uueks esireketiks. Alcaraz kerkis edetabeli tippu eelmise aasta 10. novembril, mõlemad mehed on esireketina veetnud 66 nädalat.