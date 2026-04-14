Eesti rallitiimi pealik: unistada tuleb suurelt, siis juhtuvad suured asjad

Foto: redgreyteam/Instagram
Juss Roden ja tema juhitav Eesti rallitiim RedGrey keskenduvad sellel hooajal Toyota noorteprogrammile. Ralli MM-sarja uus reeglistik avab aga uksed eratiimidele, sealhulgas teoreetiliselt ka Eesti võistkondadele.

Kurnas baseeruv RedGrey on Toyota arenguprogrammi ametlik partner ja sinna on Eesti rallitiimi põhirõhk ka tänavu suunatud. "Selle aasta põhifookus lähebki Toyota noorteprogrammile, kus meil on kaks noort Jaapani sõitjat ja eestlane Jaspar Vaher. Nendega läbi ja lõhki tegelemegi, MM-rallisid on sel aastal vähem, aga igasuguseid kohalike meistrisarjade võidusõite erinevates Euroopa riikides, treeninguid ja testipäevi selle võrra rohkem," sõnas Roden "Spordipühapäevas".

"Igasuguste treeningute ja testidega on tööd väga palju rohkem. Ei keskenduta nii palju tulemuse vormistamisele, aga sisu loomisele, tegeleme sõitjate õpetamisega," selgitas Roden. "Toyota teeb väga õiget asja, väga kõrgel tasemel arendatakse ja panustatakse oma maa autosporti, oma maa noortesse. Sarnaseid programme on erinevates riikides olnud läbi aegade, Prantsusmaal on näiteks väga tugev programm ringrajasõidus. Eks see käib natuke lainetusena, emotsiooni pealt seda tehakse."

Toona MM Motorsporti nime kandnud tiimi ridades saavutas Ott Tänak 2011. aastal oma karjääri esimesed MM-punktid, nüüd on Tänak üheks tiimi omanikuks. MM-sarjas saarlane enam ei sõida, aga Rodeni sõnul ei ole RedGrey töö seetõttu muutunud. "Ott on nii suur poiss, et tema ajab oma asja, tema lugu on meist eraldi. See ei mõjuta meie tööd. Tema nõu ja nägemus kulub alati ära, sellega ta valdavalt ka kaasas on: füüsilise töö ja omad otsused oma klientidega teeme ise. Tööalaselt meie teed ei ristu," tõdes Roden.

Ralli MM-sari teeb järgmisel hooajal läbi viimaste aastate suurima muudatuse, kui WRC27 ja Rally2 masinaid standardiseeritakse, et meelitada sarja rohkem eratiime. "Seda, kas liigutakse õiges suunas, on täna raske öelda. Kui see suund on valitud, siis selles suunas ka liigutakse. Esmapilgul keerulisi otsuseid on langetatud ju varemgi. Lõpuks harjutakse kõigega, väga tihti on tõdetud, et uues olukorras olles polegi ju nii hull, tegelikult on päris okei," sõnas Roden.

Ott Tänaku ja Markko Märtini tähelendu lähedalt näinud Rodeni sõnul tegi eestlased rallimaailmas eriliseks nende pühendumus. "Ka need noored, kes meie majast läbi käivad ja kellega oleme koos võidusõite teinud; nii Markko kui Oti puhul 110-protsendiline pühendumine oma eesmärkidele. Kui kellelegi tundub see spordiala lihtsalt huvitav ja tegelemiseks tore, on võimalus saavutada üksikuid häid kohti, aga tegelikult on see tohutult suur pühendumine. Oma elu ehitatakse nii üles, et sport on selle keskmes."

"Väikese riigina on meil praegu head võimalused, meil on mitu head noort, kes teevad tõsiseid samme," vaatab Roden lootusrikkalt tulevikku. "Aeg näitab, kuhu nad välja jõuavad ja milliseid võimalusi elu neile pakub. Autoralli ei sõltu ühest mehest, see on väga palju tiimitöö. Neil on head võimalused."

Endisel rallisõitjal Urmo Aaval õnnestus pika töö peale Eestisse tulla autoralli MM-etapp. Ehk ei ole enam utoopia valdkonnast ka unistus Eesti oma WRC meeskonnast?

"Selliseid julge ja suure visiooniga inimesi on alati vaja, unistada tulebki suurelt, siis juhtuvad suured asjad. Urmo ei pruugi valel teel olla," sõnas Roden. "Kui ta on selle endale pähe võtnud ja seda õiges suunas tõukab, siis miks ka mitte. RedGreyl on Rally2 tipus püsimise infoteadmine ja oskused olemas. Ma ei tea, kui palju suurema sammu peaks siit edasi tegema, et kvalifitseeruda millekski enamaks. Et Eestis oleks oma WRC tippkonkurentsis kaasa lööv meeskond, on vaja mitmeid ambitsioonikaid inimesi, väga tugevat eelarvet ja siis natuke õnne. Siis polegi midagi võimatut."

Toimetaja: Anders Nõmm

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

