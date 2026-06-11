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Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad legendaarsetel Jyväskylä teedel

Autoralli
Patrick Enok - Silver Simm
Patrick Enok - Silver Simm Autor/allikas: Taneli Niinimäki/AKK
Autoralli

Eeloleval nädalavahetusel jätkuvad Terminal autoralli Eesti meistrivõistlused hooaja kolmanda etapiga, mis sõidetakse kolmandat aastat järjest Soomes.

Kui kahel eelneval aastal on Eesti ja Soome paremik kogunenud Turu ümbruses, siis sel korral ootavad võistlejaid ees legendaarsed Jyväskylä teed, kus aastate jooksul sõitnud kogu rallimaailma paremik. Kui eestlastele on Kesk-Soome teedel sõidetav etapp hooaja kolmandaks, siis Soome autoralli meistrivõistlustel osalejaid ootab ees aasta viies jõuproov.

 Jyväskylä Ralli 2026 stardirivi avavad Soome meistrivõistluste klassi SM1 liidrid Esapekka Lappi - Enni Mälkönen (Škoda Fabia RS Rally2). Eestlastest saavad Kesk-Soome teedel esimesena rajale numbri all 3 SM1 klassi kolmandad ja Imatra ralli võitjad Patrick Enok - Silver Simm (Škoda Fabia RS Rally2).

"Neljapäeval testime sama lõigu peal, kus eelmisel aastal valmistusime Seinäjoki ralliks. Saame proovida teisi amortisaatoreid ja natukene erinevaid seadistusi. Muus osas võiks auto käekohane olla. Testi eesmärgiks on käsi jälle soojaks saada, et ralliks valmis olla," ütles Enok.

"Vaimselt olen end samuti viinud teise seisu, sest ees on ootamas tugevas konkurentsis üsna tummine ralli, milleks peab valmis olema. Mingil määral on nüüd peale Imatra ralli võitu selline üldine pinge maas. Võimalus võita seal tekkis ja see sai ka ära tehtud, kuid teisest küljest ei ole see koht, kus peatuda. Siit tuleb sama hooga edasi minna. Mingil määral saab Jyväskylä rallit võtta ka kui valmistumist Eesti ja Soome MM-rallideks," lisas ta.

Pärast ühte vahelejäänud Soome meistrivõistluste etappi on taas stardis SM1 klassi punktitabeli kuuendad Jaspar Vaher - Rait Jansen (Toyota GR Yaris Rally2). Toyota Gazoo Racing WRT Next Generation meeskonnaliikmed näitasid  mai lõpus sõidetud Rootsi ERC etapil väga head kiirust ja heitlesid ralli võidu nimel ning kindlasti soovitakse head sõitu teha ka legendaarsetel Soome MM-ralli katsetel. Eestlastest on veel Rally2 autodega Jyväskyläs stardis Joosep Ralf Nõgene, kelle Toyota GR Yaris Rally2 auto kõrvalistmel võtab sel korral koha sisse Martin Leotoots ning Eesti meistrivõistluste absoluutarvestuse liidrid Karl Martin Volver ja Annika Sõna (Toyota GR Yaris Rally2). Mõlemad võistluspaarid heitlevad lisaks SM1 klaasi punktidele ka EMV2 klassi punktidele. 

Jyväskylä rallile registreerunud võistlejate nimekirja leiab siit. Kokku ootab võistlejaid Kesk-Soomes teedel kahe võistluspäeva jooksul ees seitse kiiruskatset ja 91,30 katsekilomeetrit. Eesti meistrivõistluste kolmanda ja Soome meistrivõistluste viienda etapi avakatsele antakse start reedel 19.30.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

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