Malõgina kerkis maailma edetabelis veel kolme koha võrra

Eelmine nädal esmakordselt oma karjääris 300 hulka tõusnud Malõgina jätkab maailma edetabelis 295. real. Ühtki teist naisüksikängijat edetabelis ei ole, paarismängu edetabelis on Malõgina 270. real, mis tähistab samuti esireketi staatust.

Edetabeli tipus suuri muutusi ei olnud ning esikümme jätkab samas järjestuses: esireket on Arina Sabalenka, talle järgnevad Jelena Rõbakina, Coco Gauff, Iga Swiatek, Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Elina Svitolina, Jasmine Paolini, Victoria Mboko ja Mirra Andrejeva.

Eelmise aasta lõpus pika võistluspausi lõpetanud Ingrid Neel on paarismängu edetabelis Malõginast vaid kolme koha kaugusel, edetabelisse mahuvad veel 904. real jätkav Andrea Roots ja 1332. real jätkav Laura Rahnel.

Eesti mehed läbisid kas väikese languse või jäid samale kohale püsima. Esireketina jätkab Mark Lajal, kes langes ühe koha võrra 162. reketiks. Daniil Glinka jäi 182. reale püsima, Kristjan Tamm langes seitsme positsiooni võrra 1051. reketiks, Markus Mölder on 1197. kohal ja Oliver Ojakäär 1556. kohal. Paarismängu edetabelis on kõrgeimal kohal Kristjan Tamm, kes on maailma 461. reket. Johannes Seeman jätkab 599. kohal, teised eestlased 1000 hulka ei mahu.

Maailma esireketina jätkab Carlos Alcaraz, aga hiljuti Indian Wellsis ja Miamis nn "päikseslise duubeli" teinud Jannik Sinner on vahet tublisti vähendanud. Kolmandal positsioonil on Alexander Zverev, talle järgnevad Novak Djokovic, Lorenzo Musetti, Alex de Minaur ja Felix Auger-Aliassime. Esikümnes vahetasid kohti Ben Shelton, kes kerkis mööda Taylor Fritzist, kümnendana jätkab Daniil Medvedev.