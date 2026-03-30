Sinner tegi vihmasajust hoolimata "päikeselise duubli"

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX / Dubreuil Corinne/ABACA
Tennis

Itaalia tennisist Jannik Sinner (ATP 2.) alistas Miami Mastersi turniiri finaalis tšehh Jiri Lehecka (ATP 22.) 6:4, 6:4.

Sinner suutis mõlemas setis korra Lehecka pallingu murda. Seejuures raiskas ta 11 murdevõimalusest koguni üheksa ära. Avasetis asus Lehecka seisul 1:2 vastase pallingul 40:0 juhtima, aga ei kasutanud seejärel ühtki kolmest murdepallist ära. Hilisemas mängus talle enam murdevõimalusi ei tekkinudki.

Sinner oli pea kõigi statiliste näitajate poolest veidi parem. Oma esimeselt servilt võttis ta tervelt 92 protsenti punktidest ja itaallase arvele kogunes ka kümme ässa. Avasetis ei saanud Lehecka Sinneri esimeselt servilt ainsatki punkti.

Tegemist oli Sinneri neljanda finaaliga Miamis ja teise võiduga. Ta oli parim ka 2024. aastal, aga mullusest turniirist tuli dopingukaristuse tõttu loobuda.

Ühtlasi kirjutas ta enda nimele ka Sunshine Double'i ehk nn "päikesepaiste duubli", sest võitis järjest kaks heas kliimas toimuvat USA tippturniiri: Miamile eelnes triumf ka Indian Wellsis. Viimati suutis seda 2017. aastal Roger Federer.

Seejuures iroonilisel moel lükati Miami finaali algus vihmasaju tõttu poolteist tundi edasi ja esimese seti keskel tuli teha teinegi pooleteisetunnine paus.

Lehecka pääses Mastersi tasemega turniiri finaali esimest korda, Miamis polnud ta seni kolmandast ringist kaugemale jõudnud.

Toimetaja: Siim Boikov

multimeedia

sport.err.ee uudised

10:23

Orlando Magic sai NBA-s hirmsa koslepi

09:52

Konontšuki klubi sai jagu Euroliiga meistrist ja liidrist Fenerbahcest

09:26

Tiit Karuksi kuukommentaar: õhustik kisub vägisi mürgiseks

09:08

Sinner tegi vihmasajust hoolimata "päikeselise duubli"

08:13

TÄNA OTSE | Eesti ja Rwanda selgitavad FIFA turniiri võitja

29.03

Ceh ja Reiljan tegid Ramona oludes vingeid heiteid

29.03

Jacquelin vahetab suusad ja püssi jalgratta vastu

29.03

ETV spordisaade, 29. märts

29.03

Kaljulaid: ükski eesmärk ei saa sportlasest olulisem olla

29.03

Paralümpiakomitee otsib uusi sportlasi: meil on vaja järeltulevat põlvkonda

29.03

Robin Kool juhtis oma tiimi Rotterdamis võidule

29.03

Galerii: Viru Sputnik läks 1300 pealtvaataja ees finaalseeriat 2:0 juhtima Uuendatud

29.03

Riia VEF teenis avamängus Valmiera üle võidu

29.03

Alev suusatas Norra meistrivõistluste maratonil välja 19. koha

29.03

Mäsak võttis Poznani EK-etapil domineeriva võidu

29.03

Pärnu lõpetas poolfinaalseeria Võru Barrusega neljandas mängus

29.03

Galerii: Sillamäel toimusid Mart Poomi noorusaastatest rääkiva lühifilmi võtted

29.03

Tottenhami peatreener pidas vastu poolteist kuud

29.03

TÜ/Bigbank alistas TalTechi kolmandat korda, finaalis ootab Rae Spordikool

29.03

Verstappen kaalub karjääri lõpetamist: on see seda kõike väärt?

loetumad

29.03

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

29.03

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

29.03

Ermits ja Külm oma arengust: vanemate töö on last toetada, mitte sundida

29.03

Kaljulaid: ükski eesmärk ei saa sportlasest olulisem olla

29.03

VIDEO | Aleksandr Selevko pani MM-ile maheda punkti

28.03

Selevko tegi MM-il Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse

29.03

Jacquelin vahetab suusad ja püssi jalgratta vastu

28.03

Henry Sildaru jäi pargisõidus Ruudi järel teiseks, Revjagin tegi MK-debüüdi

29.03

Verstappen kaalub karjääri lõpetamist: on see seda kõike väärt?

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo