Sinner tegi vihmasajust hoolimata "päikeselise duubli"

Sinner suutis mõlemas setis korra Lehecka pallingu murda. Seejuures raiskas ta 11 murdevõimalusest koguni üheksa ära. Avasetis asus Lehecka seisul 1:2 vastase pallingul 40:0 juhtima, aga ei kasutanud seejärel ühtki kolmest murdepallist ära. Hilisemas mängus talle enam murdevõimalusi ei tekkinudki.

Sinner oli pea kõigi statiliste näitajate poolest veidi parem. Oma esimeselt servilt võttis ta tervelt 92 protsenti punktidest ja itaallase arvele kogunes ka kümme ässa. Avasetis ei saanud Lehecka Sinneri esimeselt servilt ainsatki punkti.

Tegemist oli Sinneri neljanda finaaliga Miamis ja teise võiduga. Ta oli parim ka 2024. aastal, aga mullusest turniirist tuli dopingukaristuse tõttu loobuda.

Ühtlasi kirjutas ta enda nimele ka Sunshine Double'i ehk nn "päikesepaiste duubli", sest võitis järjest kaks heas kliimas toimuvat USA tippturniiri: Miamile eelnes triumf ka Indian Wellsis. Viimati suutis seda 2017. aastal Roger Federer.

Seejuures iroonilisel moel lükati Miami finaali algus vihmasaju tõttu poolteist tundi edasi ja esimese seti keskel tuli teha teinegi pooleteisetunnine paus.

Lehecka pääses Mastersi tasemega turniiri finaali esimest korda, Miamis polnud ta seni kolmandast ringist kaugemale jõudnud.