Malõgina tõusis esmakordselt maailma edetabelis 300 parema sekka

Malõgina kerkis nelja koha võrra 298. positsioonile. Slämmiturniiride kvalifikatsioonis osalemiseks oleks tal vaja tõusta veel umbes 50-60 koha võrra. Paarismängu maailma edetabelis on Malõgina 268. real (-1). Tema lähedusse maandus Ingrid Neel, kes hüppas 153 koha võrra 271. positsioonile.

Üksikmängu esikümnes toimusid üksikud väikesed muudatused. Maailma esireketi Arina Sabalenka ja teise reketi Jelena Rõbakina seljataha pääses Coco Gauff, kes vahetas kohad Iga Swiatekiga.

Esinelikule järgnevad Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Elina Svitolina (+1), Jasmine Paolini (-1), Victoria Mboko ja Mirra Andrejeva. Top50-s tegi suurima hüppe ameeriklanna Hailey Baptiste, kes ronis 12 koha võrra 33. reale.

Meeste üksikmängu edetabelis pidi meie esireket Mark Lajal loovutama kolm kohta ning paikneb nüüd 161. positsioonil. Daniil Glinka säilitas 184. koha. Esituhande piirimail on Kristjan Tamm, kelle leiab 1044. positsioonilt (+6). Paarismängus on Tamm Eesti meestest kõrgeimal ehk 458. kohal (-2), lisaks talle kuulub tuhande parema sekka ka Johannes Seeman (596.; -22).

Üksikmängu tippu troonib jätkuvalt Carlos Alcaraz, kellele järgneb endiselt Jannik Sinner. Kolmanda koha hõivas Alexander Zverev, kes vahetas kohad Novak Djokoviciga.

Viies on Lorenzo Musetti, kuues Alex de Minaur, seitsmes Felix Auger-Aliassime (+1), kaheksas Taylor Fritz (-1), üheksas Ben Shelton ja esikümne lõpetab Daniil Medvedev. Äsja lõppenud Miami Mastersi finaalis Sinnerile kaotanud Jiri Lehecka tõusis kaheksa koha võrra 14. kohale.