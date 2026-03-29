Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

Henry Sildaru sai rennisõidu lõppvõistlusel esimese sõiduga 88,00 punkti, edestades lähimat konkurenti 2,75 silmaga. Teisel sõidul ta tulemust ei parandanud ning temast möödus suurepärase läbimise teinud uus-meremaalane Luke Harrold (93,25 p), aga teised konkurendid ebaõnnestusid ja eestlane jäi teisele kohale püsima.

See tähendab, et Sildaru möödus üldarvestuses Birk Ruudist ja teenis 343 punktiga meeste freestyle-suusatamise üldvõidu! Hooaja viimasel võistlusel oli eestlasel vaja lõpetada esimese kahe hulgas ning igal juhul ameeriklast Hunter Hessi edestada.

Ainsa sportlasena MK-sarjas kõigil kolmel alal punkte kogunud Sildaru teenis pargisõidu arvestuses 220 punktiga teise koha, rennisõidus 104 punktiga 13. koha ning Big Airis 19 punktiga 38. koha. Ruud oli 280 punktiga pargisõidus esimene ja sai 58 punktiga Big Airis 18. koha (kokku 338 p), aga rennisõidus võistles ta viimati 2020. aastal.

Rennisõidu kristallgloobuse võitis 280 punkti kogunud Finley Melville Ives, pargisõidus jäi Sildaru Ruudist 60 punkti kaugusele ning Big Airi arvestuses võidutses 260 punkti teeninud Troy Podmilsak.

Hooaja viimasel võistlusel saavutas Harroldi ja Sildaru järel kolmanda koha soomlane Jon Sallinen, kes sai oma esimesel läbimisel 85,25 punkti, kuid kaotas teisel sõidul maandumisel hoo ja otsustas seejärel lõpetada.