Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

Freestyle-suusatamise maailma karika sarja hooaja viimases rennisõidus teise koha saavutanud Henry Sildaru saavutas ühtlasi MK-sarja üldvõidu.

Henry Sildaru sai rennisõidu lõppvõistlusel esimese sõiduga 88,00 punkti, edestades lähimat konkurenti 2,75 silmaga. Teisel sõidul ta tulemust ei parandanud ning temast möödus suurepärase läbimise teinud uus-meremaalane Luke Harrold (93,25 p), aga teised konkurendid ebaõnnestusid ja eestlane jäi teisele kohale püsima.

See tähendab, et Sildaru möödus üldarvestuses Birk Ruudist ja teenis 343 punktiga meeste freestyle-suusatamise üldvõidu! Hooaja viimasel võistlusel oli eestlasel vaja lõpetada esimese kahe hulgas ning igal juhul ameeriklast Hunter Hessi edestada.

Ainsa sportlasena MK-sarjas kõigil kolmel alal punkte kogunud Sildaru teenis pargisõidu arvestuses 220 punktiga teise koha, rennisõidus 104 punktiga 13. koha ning Big Airis 19 punktiga 38. koha. Ruud oli 280 punktiga pargisõidus esimene ja sai 58 punktiga Big Airis 18. koha (kokku 338 p), aga rennisõidus võistles ta viimati 2020. aastal.

Rennisõidu kristallgloobuse võitis 280 punkti kogunud Finley Melville Ives, pargisõidus jäi Sildaru Ruudist 60 punkti kaugusele ning Big Airi arvestuses võidutses 260 punkti teeninud Troy Podmilsak.

Hooaja viimasel võistlusel saavutas Harroldi ja Sildaru järel kolmanda koha soomlane Jon Sallinen, kes sai oma esimesel läbimisel 85,25 punkti, kuid kaotas teisel sõidul maandumisel hoo ja otsustas seejärel lõpetada.

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

19:08

Viru Sputnik läks 1300 pealtvaataja ees finaalseeriat 2:0 juhtima

18:44

Galerii: Sillamäel toimusid Mart Poomi noorusaastatest rääkiva lühifilmi võtted

18:39

Tottenhami peatreener pidas vastu poolteist kuud

18:11

TÜ/Bigbank alistas TalTechi kolmandat korda, finaalis ootab Rae Spordikool

17:43

Verstappen kaalub karjääri lõpetamist: on see seda kõike väärt?

17:09

Vingegaard lisas oma auhinnakappi Kataloonia velotuuri karika

16:31

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

16:18

VIDEO | Aleksandr Selevko pani MM-ile maheda punkti

16:01

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

15:45

MK-hooaeg lõppes Lindviki võiduga, Stoch ja Fettner jätsid hüvasti

laskesuusatamine

11:56

Ermits ja Külm oma arengust: vanemate töö on last toetada, mitte sundida

23.03

Mazet lahkus Norra ja Olsbu Röiseland Saksamaa koondise juurest

23.03

Susan Külm: valisin lõpupeo asemel operatsiooni

22.03

Elu parima hooaja teinud Ermits: tasub ennast usaldada!

jäähoki

19:08

Viru Sputnik läks 1300 pealtvaataja ees finaalseeriat 2:0 juhtima

14:14

Galerii: Naiste hokiliiga finaali jõudsid Everest ja Grizzlyz Uuendatud

28.03

Tartu Välk teenis pronksi, finaalseeria algas Sputniku võiduga

28.03

Buffalo Sabres sipleb väikeses mõõnas

freestyle suusatamine

16:31

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

16:01

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

28.03

Henry Sildaru jäi pargisõidus Ruudi järel teiseks, Revjagin tegi MK-debüüdi

25.03

Henry Sildaru võitis pargisõidu MK-etapi kvalifikatsiooni

kahevõistlus

15.03

Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga

06.03

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse

05.03

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

suusatamine

24.03

Kläbo tõmbas hooajale joone alla: pean uue motivatsiooni leidma

22.03

Kläbo pani hooajale võiduka punkti, Diggins tõmbas karjäärile joone alla

21.03

35-aastane Pellegrino astus üle mitme hooaja taas kõrgeimale astmele

21.03

Pikal vabatehnikadistantsil tulid Eesti meistriks Kalev ja Tuul

kiiruisutamine

09.03

Kiiruisu MM kulmineerus Norra triumfiga

08.03

Kiiruisutamise Eesti meister on edasisammu teinud: ja mitte ebalevalt!

06.03

Marten Liiv saavutas MM-il seitsmenda koha

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks

suusahüpped

15:45

MK-hooaeg lõppes Lindviki võiduga, Stoch ja Fettner jätsid hüvasti

28.03

Nika Prevc pani hooajale võiduka punkti

27.03

Aigro tegi Planica lennumäel hooaja lõpetuseks kaks korralikku hüpet

26.03

Aigro jõudis Planica lennumäel lõppvõistlusele

iluuisutamine

16:18

VIDEO | Aleksandr Selevko pani MM-ile maheda punkti

28.03

Prantsuse jäätantsijad võitsid hiilgava esitusega järjekordse kulla Uuendatud

28.03

Selevko tegi MM-il Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse Uuendatud

28.03

VIDEO | Selevko säras MM-il ka vabakavas

mäesuusatamine

25.03

Shiffrin kindlustas kuuenda MK-sarja üldvõidu

24.03

Slaalomi valitseja Shiffrin lõpetas MK-hooaja võidukalt

24.03

Braathen võttis Odermattilt viimase suurslaalomiga kristallgloobuse

22.03

Paris võitis teist korda järjest, Odermatt sai veel ühe kristallgloobuse

jääkeegel

22.03

Taas Eesti meistriks tulnud Kaldvee: näha on, et vastased on trenni teinud

22.03

Kaldvee ja Lill võitsid kümnenda Eesti meistritiitli

19.03

Kaldvee kodusest konkurentsist: olümpia motiveeris kõiki trenni tegema

18.03

Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

lumelauasõit

06.03

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

