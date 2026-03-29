MK-hooaeg lõppes Lindviki võiduga, Stoch ja Fettner jätsid hüvasti

Pühapäeval 238,5 ja 231 meetrit hüpanud norralase jaoks oli see hooaja viimasel võistlusel ka esimeseks etapivõiduks, pjedestaalile on ta pääsenud veel vaid ühe korra, veebruaris Sapporos. Teiseks tuli kohalik superstaar Domen Prevc 453,9 ja kolmandaks teine norralane Johann Andre Forfang 441,3 punktiga.

"See on suurepärane viis hooaeg lõpetada: olen olnud raskustes, eriti hooaja alguses, seega on selline lõpp ilus," tõdes Lindvik. "Ilma tõttu oli teises voorus palju ootamist, aga jäin rahulikuks ja suutsin teha korraliku hüppe."

MK-sarja üldvõidu oli juba varem kindlustanud Prevc, kes jätab selja taha tõeliselt võimsa hooaja: lisaks kristallgloobusele teenis ta kaks OM-kulda ning võidu nii lennumäe MM-il kui Nelja hüppemäe turneel. 2148 punkti kogunud sloveeni järel sai kokkuvõttes teise koha jaapanlane Ryoyu Kobayashi ning kolmanda austerlane Daniel Tschofenig. Prevc edestas Kobayashit peaaegu tuhande punktiga. Artti Aigro kogus hooaja jooksul 107 punkti ja oli kokkuvõttes 37.

Pühapäevane Planica võistlus jäi ühtlasi viimaseks sportlaskarjääri lõpetavatele Kamil Stochile ning Manuel Fettnerile. Poola legend pani karjääri jooksul kappi kolm olümpiakulda ja kaks MK-sarja üldtiitlit, austerlane teenis Pekingi OM-il kulla ja hõbeda ning MM-idel kokku viis medalit.