Aigro jõudis Planica lennumäel lõppvõistlusele

Aigro lendas neljapäevases kvalifikatsioonis 201 meetri ja teenis 186,5 punkti, mis andis 59 võistleja konkurentsis 35. koha.

Lõppvõistlusele pääses 40 paremat ning esimesena jäi joone alla 2019. aastal normaalmäel maailmameistriks tulnud poolakas Dawid Kubacki, kes sai kirja 199 meetrit ja 171,9 punkti.

Kodupubliku rõõmuks kuulusid kaks kõrgemat kohta Anže Lanišekile (211 m; 242,5 p) ja MK-sarja üldvõitjale Domen Prevcile (234,5 m; 240,3 p). Kõigest 0,6 punktiga jäi Prevci seljataha austerlane Stephan Embacher, kelle õhulend kandus 230 meetrini.

Üle 225 punkti kogusid veel jaapanlane Ren Nikaido (223 m; 230,8 p), šveitslane Sandro Hauswirth (223,5 m; 228,2 p) ja austerlane Daniel Tschofenig (205 m; 228,1 p).

Lõppvõistlus toimub reedel algusega kell 16.00.