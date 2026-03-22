Sofia Goggia võitis ja haaras kristallgloobuse

Itaalia mäesuusataja Sofia Goggia võitis Lillehammeris hooaja viimase MK-sarja ülisuurslaalomi ja kergitas väikest kristallgloobust ka hooaja kokkuvõttes.

Kodustel Milano Cortina olümpiamängudel sama ala katkestanud Goggia võitis Norra nõlvadel ajaga 1.29,23 ja edestas 0,32 sekundiga šveitslannat Corinne Suterit. Kahe sakslanna tasavägise heitluse kolmandale kohale võitis Kira Weidle-Winkelmann (+0,60), kes alistas vaid sajandikuga Emma Aicheri.

Kaheksa parema hulka sõitsid veel Cornelia Hütter (Austria; +0,84), Ester Ledecka (Tšehhi; +1,12), Ariane Rädler (Austria; +1,19) ja Elena Curtoni (Itaalia; +1,38).

MK-sarjas kolm ülisuurslaalomit võitnud Goggia tuli 549 punktiga ka kokkuvõttes esimeseks. Tema edu järgnevate ees oli üsna veenev: Lillehammeris 16. kohaga piirdunud austraallanna Alice Robinson korjas 386 ja Aicher 354 silma.

33-aastane Goggia on võitnud küll varem neljal korral kiirlaskumise kristallgloobuse, aga ülisuurslaalomis oli tema seni parim tulemus möödunud hooaja kolmas koht.