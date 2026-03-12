X!

Eesti suusatajad Drammeni sprindis edasi ei saanud

Suusatamine
Mariel Merlii Pulles
Mariel Merlii Pulles
Suusatamine

Murdmaasuusatamise MK-sari jätkub sel nädalal Norras Drammenis, kus toimusid neljapäeval sprindisõidud. Eesti suusatajad paraku 30 hulka ei mahtunud.

Mariel Merlii Pulles sai kvalifikatsioonis 60 võistleja konkurentsis 58. koha. Kaotust kvalifikatsiooni esimesele, rootslannale Linn Svahnile kogunes 20 ja pool sekundit.

Svahn oli kvalifikatsioonis täiesti teisel tasemel ning edestas lähimat konkurenti, kaasmaalast Jonna Sundlingi 2,52 sekundiga ning sakslannat Coletta Rydzekit 4,74 sekundiga. Kõik ülejäänud kaotasid olümpiavõitjale enam kui viie sekundiga.

Meeste võistlusel osales kaks eestlast: Marko Kilp saavutas 78 võistleja konkurentsis 61. (+10,68) ja Henri Roos 70. koha (+13,45).

Kiireim oli ei keegi muu kui Johannes Hösflot Kläbo, kes edestas sarnaselt Svahnile konkurente enam kui kahe ja poole sekundiga. Teisena pääses edasi ameeriklane Ben Ogden (+2,59), kolmandana itaallane Simone Mocellini (+2,64) ning neljandana rootslane Alvar Myhlback (+2,64). Teised konkurendid kaotasid enam kui kolme sekundiga.

Võitjad selguvad neljapäeva õhtul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

