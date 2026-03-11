Valutav selg lõpetas Austria olümpiavõitja hooaja varakult

27-aastast Hörli vaevab pikemat aega mure seljaga ning seetõttu otsustas ta sellele varem puhkust anda ja alustada varem pikaajalist ravi. Tema viimaseks võistluseks jäi koos Daniel Tschofenigiga teenitud esikoht Lahti MK-etapi paarisvõistlusel.

Kuigi Hörl ei osale etappidel Oslos, Vikersundis ja Planicas, võib tema hooaega lugeda kindlasti kordaläinuks. Ta lõpetas nelja hüppemäe turnee sloveen Domen Prevci järel kokkuvõttes teisel kohal ja tuli koos Stephan Embacheriga tiimivõistluse olümpiavõitjaks.

Varasematest hooaegadest on ka tal ka viis individuaalset MK-etapivõitu.

Maailma suusahüppajate paremik kohtub sel nädalal Oslos, kus Holmekolleni mäel seisab ees kaks individuaalvõistlust. Seejärel suundutakse hooaja viimasteks etappideks lennumägedele.