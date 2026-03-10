Estoloppeti suusatalve nautis 8500 suusasõpra

Kokku osales kuuel Estoloppeti etapil ja nende kõrvalüritustel 7800 inimest. Hetkel veel kestab ka 52. Tartu Maratoni virtuaalsõit, mis prognooside kohaselt toob lisaks ca 800 osalejat.

"Tänavuse talvega võib igal juhul rahul olla! Lund ja külma jagus piisavalt, et kõik Estoloppeti maratonid said toimuda. See juba omaette on tänastes ilmastikuoludes asi, mille üle erilist rõõmu tunda," rääkis Estoloppeti suusasarja juht Kunnar Karu.

Karu tõi ka esile, et tänavune programm oli atraktiivne ning kiitis kõiki maratonide korraldajaid entusiasmi eest. "Tänavu lisandus programmi mitmeid uusi üritusi ja on näha, et need uuendused ka suusapublikule meeldisid. Alutaguse ÖÖsõit müüdi täiesti välja, Tallinna Suusamaratoni Kõrvemaa ÖÖsõidul osales kordades rohkem inimesi kui prognoosid loota lubasid, Tartu Maratoni erinäolised üritused pakkusid tõepoolest valikut igale maitsele ja imeilusa punkti suusatalvele panime esimese Haanja Vabamaratoniga."

Lisaks mainis Karu ka just naistele suunatud programmi tugevnemist. "On näha, et naistele suunatud programm on midagi, mida meie suusapublik ootab. On see siis tänu lühematele radadele, eksklusiivsetele teeninduspunktidele või midagi kolmandat, aga erilised need sõidud kahtlemata on," kinnitas Karu. Seda kinnitas ka asjaolu, et näiteks Alutaguse Naistesõidul tervitas naisi rajal just nende jaoks kohale palutud pianist.

Estoloppet Autor/allikas: Estoloppet

Liikudes edasi Farmi lastesõitude juurde, on Karu rõõmus, et need ikka ja alati maratonide juurde kuuluvad. "Selle üle on mul eriti hea meel, et lastesõidud alati programmis püsivad. Võib lausa öelda, et lastesõidud on minu südameprojekt," lausus Karu. "See on tähtis, et lapsed juba maast madalast spordipisiku külge saavad. Meie lastesõidud on selles üks pisike mutter, et lapsed rohkem liiguksid ja õues olemist naudiksid. 800 last läbi hooaja on nüüd loodetavasti meie poolt kenasti suusapisikuga nakatatud."

Estoloppet 2026. aasta sarja kuulus kuus maratoni: 40. Viru Maraton, 26. Neeruti Maraton, 48. Alutaguse Maraton, 52. Tartu Maraton, 28. Tallinna Suusamaraton ja 48. Haanja Maraton.

Hooaja üldvõidu võttis meestest Raido Ränkel, naiste arvestuses tunnistati parimaks Tatjana Mannima. Järgmise aasta Estoloppeti kalender selgub hiljemalt aprillis.

Vanusegruppide võitjad:

M15 - Jaagup Murumägi

N15 - Arabella Raie

M17 - Rainer Treiel

N17 - Mirta Rajas

M20 - Sander Treiel

N20 - Mirtel Laht

M40 - Andres Juursalu

N40 - Tatjana Mannima

M50 - Alar Savastver

N50 - Sille Rell

M60 - Ago Veilberg

N60 - Tiina Idavain

M70 - Urmas Kanep

Parim võistkond - Suusasemud