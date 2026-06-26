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Eestlanna valiti rahvusvahelise maratoniorganisatsiooni peasekretäriks

Kergejõustik
Renna Nelis
Renna Nelis Autor/allikas: Renna Nelis/Facebook
Kergejõustik

Eestlanna Renna Nelis valiti Norras toimunud Rahvusvaheline Maratonide ja Pikamaajooksude Assotsiatsioon (AIMS) kongressil organisatsiooni uueks peasekretäriks.

1982. aastal asutatud AIMS ühendab enam kui 470 jooksuüritust 130 riigist. Eestist kuuluvad organisatsiooni Tallinna maraton, Tartu linnamaraton ja Maijooks.

"Lisaks inspireerivatele kohtumistele ja sisukatele aruteludele tõi AIMS-i maailmakongress mulle kaasa ka uue väljakutse – võimaluse panustada AIMS-i arengusse oma uues rollis peasekretärina. Suur tänu kõigile kolleegidele ja sõpradele üle maailma usalduse eest" ütles Nelis.

Varem kuulus Nelis Spordiürituste Korraldamise Klubi meeskonda, kus ta aitas korraldada Tallinna maratoni, Maijooksu ja teisi suuri rahvajookse. Praegu töötab ta liikumisharrastuse kompetentsikeskuses koostöösuhete juhina.

 Nelis on pikaaegne jooksuharrastaja ning läbinud 17 maratoni.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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