Aigro ja Vagul teenisid Lahti tiimivõistlusel kümnenda koha

Mõlemad eestlased said teha kaks hüpet: Aigro sai 113,5-meetrise lennuga 111,6 punkti ja 114,5-meetrise hüppega 117,6 punkti, Vagul tegi 109-meetrise (105 p) ja 110,5-meetrise (104,1 p) lennu. Eestlased kogusid nelja hüppega kokku 438,3 punkti ning jäid kümnendale kohale, edasi pääsesid kaheksa parimat.

Otsustavas voorus sooritasid kõik sportlased veel ühe hüppe ning lõpuks jäi peale 858,6 punkti kogunud Austria, keda esindasid Jan Hörl ja Daniel Tschofenig.

Esikolmikusse mahtusid veel sloveenid Anže Lanišek ja Domen Prevc (836,8 p) ning soomlased Niko Kytosaho ja Antti Aalto (805,3 p), kes edestasid napilt sakslasi Felix Hoffmanni ja Philipp Raimundit (804,1 p).

Suusahüpete MK-hooaeg hakkab jõudma lõpusirgele: järgmised kaks nädalavahetust võisteldakse Norras, hooajale tõmmatakse joon alla märtsi lõpus Sloveenias Planicas.