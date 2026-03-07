Itaalia mäesuusataja Pirovano sai teist päeva järjest 0,01-sekundilise võidu

Reedel pika ootuse järel karjääri esimese etapivõidu teeninud Pirovanol tuli järgmist oodata vaid 24 tundi. Sarnaselt päev varem toimunule edestas ta nüüdki lähimat konkurenti vaid ühe sajandikuga. Kui reedel oli selleks sakslanna Emma Aicher, siis laupäeval austerlanna Cornelia Hütter.

Sugugi kaugele ei jäänud ka kolmandana pjedestaalile astunud šveitslanna Corinne Suter (+0,05), kellele järgnesid ameeriklanna Breezy Johnson (+0,64), sakslanna Kira Weidle-Winkelmann (+0,68) ja austerlanna Ariane Rädler (+0,86).

Enne hooaja viimast etappi tõusis Pirovano ühtlasi 436 punktiga ka kiirlaskumise arvestuses MK-sarja üldliidriks. Laupäeval 12. koha jagamisega piirdunud Aicher jääb maha 28 punktiga. Kolmas on täpselt 400 punktiga olümpial raskelt viga saanud ameeriklanna Lindsey Vonn.

Hooaja viimane kiirlaskumine on kavas 21. märtsil Kvitfjellis. Pühapäeval sõidetakse Val di Fassas ülisuurslaalomit.