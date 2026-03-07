X!

Itaalia mäesuusataja Pirovano sai teist päeva järjest 0,01-sekundilise võidu

Mäesuusatamine
Laura Pirovano
Laura Pirovano Autor/allikas: SCANPIX / AP
Mäesuusatamine

Itaalias Val di Fassas toimuval mäesuusatamise naiste MK-etapil võidutses kiirlaskumises teist päeva järjest kohalik sportlane Laura Pirovano (1.20,91).

Reedel pika ootuse järel karjääri esimese etapivõidu teeninud Pirovanol tuli järgmist oodata vaid 24 tundi. Sarnaselt päev varem toimunule edestas ta nüüdki lähimat konkurenti vaid ühe sajandikuga. Kui reedel oli selleks sakslanna Emma Aicher, siis laupäeval austerlanna Cornelia Hütter.

Sugugi kaugele ei jäänud ka kolmandana pjedestaalile astunud šveitslanna Corinne Suter (+0,05), kellele järgnesid ameeriklanna Breezy Johnson (+0,64), sakslanna Kira Weidle-Winkelmann (+0,68) ja austerlanna Ariane Rädler (+0,86).

Enne hooaja viimast etappi tõusis Pirovano ühtlasi 436 punktiga ka kiirlaskumise arvestuses MK-sarja üldliidriks. Laupäeval 12. koha jagamisega piirdunud Aicher jääb maha 28 punktiga. Kolmas on täpselt 400 punktiga olümpial raskelt viga saanud ameeriklanna Lindsey Vonn.

Hooaja viimane kiirlaskumine on kavas 21. märtsil Kvitfjellis. Pühapäeval sõidetakse Val di Fassas ülisuurslaalomit.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

15:33

Ameerika paar krooniti Tondirabas juunioride maailmameistriteks Uuendatud

15:28

VIDEO | Flora alustas hooaega kolme väravaga

15:20

Regina Ermits tuli Kontiolahtis 13. kohale, võit Simonile Uuendatud

15:09

VAATA OTSE | Kas Riidebach ja Villau saavad täiseduga Hiina vastu? Uuendatud

15:08

VAATA OTSE | Kuidas läheb Kaljuverel ja Goidinal vabakava? Uuendatud

15:01

Eesti suusatajad sprindis 30 hulka ei jõudnud Uuendatud

14:38

Flora alustas hooaega kindla võiduga Uuendatud

14:13

Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile

13:40

Itaalia mäesuusataja Pirovano sai teist päeva järjest 0,01-sekundilise võidu

13:10

Lillemets loobus sisekergejõustiku MM-ist

laskesuusatamine

15:20

Regina Ermits tuli Kontiolahtis 13. kohale, võit Simonile Uuendatud

14:13

Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile

10:21

TÄNA OTSE | Kuidas läheb hooaja viimane meeste teatesõit?

06.03

Perrot näitas tavadistantsil võimu, Zahkna 28. Uuendatud

jäähoki

06.03

Eesti jäähokinaiskond sai MM-il jagu kõikidest vastastest

06.03

Rooba väravast võiduks ei piisanud

06.03

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini Uuendatud

04.03

VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

freestyle suusatamine

06.03

Grete-Mia Meentalo võitis juunioride MM-il pronksi

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

24.02

Olümpiadebütant Meentalo sõidab juunioride MM-ile

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

kahevõistlus

06.03

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse Uuendatud

05.03

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

27.02

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

suusatamine

15:01

Eesti suusatajad sprindis 30 hulka ei jõudnud Uuendatud

06.03

Rootsi suusakoondises käärib

05.03

Õed Kaasikud tublidest olümpiatulemustest: eestlase jonnakus aitas

04.03

Maailma üks paremaid sprintereid riputab suusad varna

kiiruisutamine

06.03

Marten Liiv saavutas MM-il seitsmenda koha

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks

21.02

Hollandi mehed ei jäänud kiiruisukullata, Taanile ajaloo teine OM-medal

20.02

Rijpma-de Jong pikendas Hollandi uisutajate valitsusaega 1500 meetris

suusahüpped

06.03

Ajaloo lävel olnud Prevc sai disklahvi, aga kindlustas siiski MK-sarja üldvõidu

05.03

Nika Prevc kindlustas kolmanda järjestikuse suure kristallgloobuse

05.03

Vagul saavutas juunioride MM-il kaheksanda koha, Kapp diskvalifitseeriti

01.03

Aigro sai Kulmi lennumäe teisel võistlusel 24. koha, Prevc taaskord esimene

iluuisutamine

15:33

Ameerika paar krooniti Tondirabas juunioride maailmameistriteks Uuendatud

15:08

VAATA OTSE | Kuidas läheb Kaljuverel ja Goidinal vabakava? Uuendatud

06.03

Meeste üksiksõit kujunes jaapanlaste peoks Uuendatud

06.03

Sipunova: oleme nüüd jääl rohkem nagu paar

mäesuusatamine

13:40

Itaalia mäesuusataja Pirovano sai teist päeva järjest 0,01-sekundilise võidu

06.03

Itaalia mäesuusataja pikk ootus sai viimaks ülinapilt lõpu

02.03

Kaks olümpiakulda võitnud Brignone tõmbas hooajale joone alla

01.03

Sofia Goggia astus tubli sammu kristallgloobuse suunas

jääkeegel

15:09

VAATA OTSE | Kas Riidebach ja Villau saavad täiseduga Hiina vastu? Uuendatud

06.03

Eesti kurlingupaar pidi tunnistama lõunanaabrite paremust Uuendatud

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt

25.02

Eesti kurlingu järelkasvukoondis jõudis Lätis pjedestaalile

lumelauasõit

06.03

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks Uuendatud

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo