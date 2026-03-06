Itaalia mäesuusataja pikk ootus sai viimaks ülinapilt lõpu

Sellega sai otsa ka 28-aastase Pirovano pikk ootus. Enne kodust jõuproovi oli ta MK-sarjas lausas 16 korda jõudnud kuue parema hulka, aga mitte kordagi varem isegi pjedestaalile. Näiteks kiirlaskumises oli ta jäänud neljal korral neljandaks.

Täpselt sama rütmiga läks ka hiljutine kodune Milano Cortina olümpia, kus kiirlaskumises tuli kuues ja ülisuurslaalomis viies koht.

Kogenumale kolleegile ülinapilt kaotanud 22-aastase Aicheri nimel on juba viis MK-etapivõitu, neist kaks kiirlaskumises. Eelmisel nädalavahetus alistas ta kõik konkurendid Soldeu ülisuurslaaloomirajal.

Nende järel tuli Val di Fassas pjedestaali madalaimale astmele distsipliini äsjane olümpiavõitja Breezy Johnson (USA; +0,29). Kuue hulka sõitsid ka Kira Weidle-Winkelmann (Saksamaa; +0,32), Cornelia Hütter (Austria; +0,34) ja Ariane Rädler (Austria; +0,36).

Reedese võistluse näol oli tegu algselt jaanuari lõppu Crans-Montanasse planeeritud kiirlaskumisega. Laupäeval toimub Val di Fassas üks kiirlaskumine veel ja pühapäeval on järg ülisuurslaalomi käes.