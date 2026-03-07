Eesti suusatajad sprindis 30 hulka ei jõudnud
Lahtis toimuval murdmaasuusatamise maailmakarikaetapil piirdusid Eesti koondise esindajad individuaalses vabatehnikasprindis kvalifikatsiooniga.
Parim oli Mariel Merlii Pulles 45. kohaga. Tema kaotas kiireimale 14,54 sekundiga ja edasipääsust 30 hulka jäi vajaka veidi enam kui kolm sekundit. Kaidy Kaasiku oli 53. (+18,37), Keidy Kaasiku 54. (+18,76) ja Teesi Tuul 61 osaleja seas 60. (+24,17).
Kvalifikatsiooni kolm kiireimat olid rootslannad Jonna Sundling (3.02,90), Linn Svahn (+2,34) ja Johanna Hagström (+4,26).
Eesti mehed jäid edasipääsust veel kaugemale: Henri Roos sai 66. (+14,39 parimast) ja Martin Himma 70. koha (+15,57). Kokku startis 76 suusatajat.
Meeste kvalifikatsiooni kiireim oli Milano Cortina olümpiasangar Johannes Hösflot Kläbo (Norra; 2.42,32), kellele järgnesid Lucas Chanavat (Prantsusmaa; +1,02) ja Federico Pellegrino (Itaalia; +1,98).
Toimetaja: Siim Boikov