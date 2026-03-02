X!

Kaks olümpiakulda võitnud Brignone tõmbas hooajale joone alla

Mäesuusatamine
Federica Brignone
Federica Brignone Autor/allikas: SCANPIX/FELICE CALABRO'/IPA/SIPA
Mäesuusatamine

Milano Cortinal oma esimese olümpiavõidu teeninud ja kolm päeva hiljem teisegi lisanud Itaalia mäesuusatäht Federica Brignone otsustas tänavuse hooaja lõppenuks kuulutada.

Brignone sai eelmise aasta aprillis Itaalia meistrivõistlustel niivõrd koledasti vigastada, et rebestas vasaku põlve ristatisideme ja murdis samas jalas mitu luud. MK-sarja naasis ta alles 20. jaanuaril, kuid vähem kui kuu aega hiljem sai teda juba nimetada kahekordseks olümpiavõitjaks: 35-aastane itaallanna võitis 12. veebruaril ülisuurslaalomis kulla ning teenis olümpiavõidu ka kolm päeva hiljem toimunud suurslaalomi võistlusel.

Olümpiakangelanna teatas esmaspäeval, et sel hooajal enam nõlvale ei lähe. "Olen oma kehalt viimastel kuudel väga palju palunud. Alates päevast, mil vigastada sain, pühendusin täielikult Milano Cortina taliolümpial võistlemisele," teatas Brignone. "Kasutan nüüd selle ära, et maailma karika sarja hooaeg on lõppemas ja võtan väikese pausi, et taastuda.

Tänavu on mäesuusatamise MK-sarjas jäänud pidada veel neli etappi, tuleval nädalavahetusel võisteldaks Itaalias Val di Fassas, kus Brignone kole vigastus juhtus. Sellest järgmisel nädalavahetusel rändab MK-sari Rootsi ning 21.-25. märtsini võisteldakse Norras.

Ameeriklanna Mikaela Shiffrin on 1133 punktiga MK-sarja üldliider ning on juba kindlustanud slaalomi kristallgloobuse. Üldarvestuses on teisel kohal Camille Rast (963 p) ja kolmandal kohal Emma Aicher (914 p).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

21:42

Leedu korvpallikoondis teist korda Islandit mängu ei lubanud

21:09

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

20:54

TalTech pidi ühisliigas Riia Zelli paremust tunnistama

20:17

Fourmaux: kahjuks ei ole mul maailmameistrist isa

19:50

Kaks olümpiakulda võitnud Brignone tõmbas hooajale joone alla

19:23

Täht tuli Araabia Ühendemiraatides hõbedale, Saaremaalt kümme blokki

18:48

"Spordipühapäev" vaatas ära Erika Salumäest rääkiva mängufilmi

18:12

Kuulus piljarditreener: Eestil on muljetavaldavalt palju talente

17:39

Kiskonen pälvis Fuji kriteeriumi finaalis kuuenda koha

17:07

Eesti juuniorid ja noored said MM-i segateates 12. koha

laskesuusatamine

17:07

Eesti juuniorid ja noored said MM-i segateates 12. koha

28.02

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues

26.02

Kümme individuaalset pjedestaalikohta hõivanud laskesuusataja astub kõrvale

26.02

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

jäähoki

01.03

Galerii | Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt Uuendatud

28.02

Galerii | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga

28.02

USA sangari üle mänginud Kreider tõi Ducksile lisaajal võidu

27.02

Valge Maja pani hokikoondislase suhu tehisaruga oma sõnad

freestyle suusatamine

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

24.02

Olümpiadebütant Meentalo sõidab juunioride MM-ile

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

23.02

Eesti Olümpiakomitee premeerib Henry ja Tõnis Sildaru

kahevõistlus

27.02

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

27.02

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta

20.02

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11.

19.02

OM-ilt isikliku võidu kaasa võtnud Ilves: olen Ruuberti üle väga uhke!

suusatamine

15:18

Herta Rajas jõudis juunioride MM-il sprindis finaali Uuendatud

01.03

Weng võidutses rootslaste koduõuel

01.03

Kläbo võiduseeria jätkus ka Faluni MK-etapil, eestlased viiendas kümnes

26.02

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

kiiruisutamine

21.02

Hollandi mehed ei jäänud kiiruisukullata, Taanile ajaloo teine OM-medal

20.02

Rijpma-de Jong pikendas Hollandi uisutajate valitsusaega 1500 meetris

20.02

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27.

19.02

Juba MM-iks valmistuv Liiv tulevikust: nüüd võtan aasta korraga

suusahüpped

01.03

Aigro sai Kulmi lennumäe teisel võistlusel 24. koha, Prevc taaskord esimene Uuendatud

28.02

Aigro maandus Kulmi lennumäel 17. kohal

27.02

Aigro pääses soliidse hüppega Austrias põhivõistlusele

26.02

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit

iluuisutamine

15:50

Jaapanlanna püüab Tallinnas rekordilist MM-kulda

28.02

Petrõkina konkurent jätab MM-i vahele

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

21.02

Petrõkina koreograaf: otsime, kust lisapunkte kätte saada

mäesuusatamine

19:50

Kaks olümpiakulda võitnud Brignone tõmbas hooajale joone alla

01.03

Sofia Goggia astus tubli sammu kristallgloobuse suunas

28.02

Šveitslased domineerisid Garmisch-Partenkirchenis, Luik 46.

28.02

Aicher edestas ülisuurslaalomis järgmisi ligi sekundiga

jääkeegel

25.02

Eesti kurlingu järelkasvukoondis jõudis Lätis pjedestaalile

22.02

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

22.02

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

21.02

Lill: me oleks kümme asja saanud teistmoodi teha, aga oleme uhked

lumelauasõit

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

15.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo