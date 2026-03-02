Kaks olümpiakulda võitnud Brignone tõmbas hooajale joone alla

Brignone sai eelmise aasta aprillis Itaalia meistrivõistlustel niivõrd koledasti vigastada, et rebestas vasaku põlve ristatisideme ja murdis samas jalas mitu luud. MK-sarja naasis ta alles 20. jaanuaril, kuid vähem kui kuu aega hiljem sai teda juba nimetada kahekordseks olümpiavõitjaks: 35-aastane itaallanna võitis 12. veebruaril ülisuurslaalomis kulla ning teenis olümpiavõidu ka kolm päeva hiljem toimunud suurslaalomi võistlusel.

Olümpiakangelanna teatas esmaspäeval, et sel hooajal enam nõlvale ei lähe. "Olen oma kehalt viimastel kuudel väga palju palunud. Alates päevast, mil vigastada sain, pühendusin täielikult Milano Cortina taliolümpial võistlemisele," teatas Brignone. "Kasutan nüüd selle ära, et maailma karika sarja hooaeg on lõppemas ja võtan väikese pausi, et taastuda.

Tänavu on mäesuusatamise MK-sarjas jäänud pidada veel neli etappi, tuleval nädalavahetusel võisteldaks Itaalias Val di Fassas, kus Brignone kole vigastus juhtus. Sellest järgmisel nädalavahetusel rändab MK-sari Rootsi ning 21.-25. märtsini võisteldakse Norras.

Ameeriklanna Mikaela Shiffrin on 1133 punktiga MK-sarja üldliider ning on juba kindlustanud slaalomi kristallgloobuse. Üldarvestuses on teisel kohal Camille Rast (963 p) ja kolmandal kohal Emma Aicher (914 p).