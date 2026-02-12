Goggia asemel tõi Itaaliale kulla Brignone

Eelmisel hooajal läbi aegade vanima mäesuusatajana MK-sarja üldvõidu teeninud Brignone sai mullu aprillis Itaalia meistrivõistlustel tõsiselt vigastada ning naasis võistlustulle alles jaanuari lõpus Kronplatzis toimunud MK-etapil.

Koduse olümpia esimene start kiirlaskumises tõi Brignonele 10. koha, kuid neljapäevases ülisuurslaalomis oli tema üleolek ilmne. Itaallanna läbis raja ajaga 1.23,41 ning edestas hõbemedalile tulnud prantslannat Romane Miradolit 0,41 sekundiga. 35-aastane Brignone sai oma auhinnakappi ühe hõbemedali ja kahe pronksi kõrvale esimese kuldmedali.

Pronksmedali pälvis austerlanna Cornelia Hütter (+0,52), kellele jäi ülinapilt alla koondisekaaslane Ariane Raedler (+0,53). Teine tugev itaallanna, Sofia Goggia tulemust kirja ei saanud, sest kaotas raja keskel kontrolli ja jättis värava läbimata.

Enne võistlust:

Käimasoleval hooajal on MK-sarjas toimunud neli ülisuurslaalomit ning praeguseks hoiab selles distsipliinis esikohta Sofia Goggia, kes võitis Val D'Iseres ja mahtus pjedestaalile ka St. Moritzis ja Crans-Montanas. 33-aastane itaallanna avas kodusel olümpial medaliarve kiirlaskumises, kus saavutas ameeriklanna Breezy Johnsoni ja sakslanna Emma Aicheri järel kolmanda koha.

Goggia kõrval kuuluvad kullasoosikute sekka ka Johnson ja Aicher, lisaks uusmeremaalanna Alice Robinson ja šveitslanna Malore Blanc. Medalimängu võib sekkuda ka Goggia koondisekaaslane Federica Brignone.

Valitsev olümpiavõitja šveitslanna Lara-Gut Behrami pidi olümpiamängud vigastuse tõttu vahele jätma, kuid tema järel Pekingis hõbemedalile tulnud austerlanna Mirjam Puchner on täna stardis.