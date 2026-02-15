Brignone võidutses ka suurslaalomis, hõbe läks jagamisele

Vaid kolm päeva varem oma esimese olümpiakulla võitnud Itaalia mäesuusataja Federica Brignone jätkas oma suurepärast olümpiat kodupubliku ees, kui teenis esikoha ka suurslaalomis.

35-aastane Brignone läks teisele sõidule vastu konkurentide ees 0,34-sekundilise eduga ning näitas siis veelgi vingemat taset, teenides koondajaga 2.13,50 teise olümpiakulla.

Brignone triumfi teeb eriti märkimisväärseks asjaolu, et itaallanna rebestas eelmise aasta aprillis põlve ristatiside ja murdis vasakus jalas mitu luud. MK-sarja naasis ta alles 20. jaanuaril, vähem kui kuu aega hiljem on ta kahekordne olümpiavõitja.

Esimeses sõidus neljanda koha saanud Pekingi olümpiavõitja Sara Hector tegi teises sõidus suurepärase läbimise ning kerkis ajaga 2.14,12 liidrikohale. Temaga liitus norralanna Thea Louise Stjernesund, kes sai mõlemas sõidus rootslannaga täpselt sama aja.

Lõpuks jäigi seis nii, et Brignone pälvis kuldmedali ning nii Hector kui ka Stjernesund said kaela hõbeda (+0,62). Napilt jäi medalist ilma itaallanna Lara Della Mea, kes oli esimese sõidu järel 15. kohal, aga parandas teise läbimisega oma aega nii palju, et kerkis neljandaks. Medalist jäi ta vaid 0,05 sekundi kaugusele.

Enne teist sõitu:

Viimasel kahel olümpial pronksi ja hõbeda võitnud Brignone tegi Tofane suusakeskuse nõlvadel parima sõidu, kui ületas finišijoone ajaga 1.03,23. Ta läks rajale 14. võistlejana ning ükski konkurent tema aega enam ei alistanud, sakslanna Lena Dürr jäi 0,34 sekundi kaugusele.

Teine sõit tõotab tulla aga põnev, sest sekundi sisse mahub veel neli võistlejat: Sofia Goggia oli esimesel läbimisel kolmas (+0,46), albaanlanna Lara Colturi, rootslanna Sara Hector ja norralanna Thea Louise Stjernesund jäid jagama neljandat kohta (+0,74).

Kaheksa aastat tagasi Pyeongchangis kulla võitnud ameeriklanna Mikaela Shiffrin oli seitsmes ning kaotas liidrile 1,02 sekundiga.

Enne esimest sõitu:

Tänavu on naised maailma karika sarjas pidanud kaheksa suurslaalomit ja austerlanna Julia Scheib on võitnud neist pooled. Kaks etapivõitu on austraallannal Alice Robinsonil, lisaks on võidu teeninud šveitslanna Camille Rast ja neli aastat tagasi Pekingis olümpiavõidu teeninud rootslanna Sara Hector.

Tihedat konkurentsi pakub ka ameeriklanna Mikaela Shiffrin, kelle kiirlaskumise tõttu jäi USA naiskond medalita. USA täht võidutses kaheksa aastat tagasi Pyeongchangis toimunud olümpial, aga Pekingis ühtegi medalit kaela ei saanud. Kas ta lõpetab oma põua?

Muuhulgas on stardinimekirjas veel Pekingis hõbeda ja Pyeongchangis pronksi pälvinud itaallanna Federica Brignone, kes tahab lisada kodusel olümpial oma ülisuurslaalomi võidule ka teise kulla.