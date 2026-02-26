X!

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit

Suusahüpped
Kristjan Ilves
Kristjan Ilves Autor/allikas: Eero Vabamägi / Postimees
Suusahüpped

Eesti kahevõistleja näitas Austrias toimuval kahevõistluse maailmakarikaetapil proovivõistlusel paremuselt 14. õhulendu.

Tegemist on ajaloolise võistlusega, sest mitte kunagi varem pole kahevõistluse MK-etappi peetud lennumäel. Ilves sai Kulmi 235 meetri mäel kirja 201,5 meetrit ja 183,2 punkti.

Kõige parema õhulennu tegi MK-sarja üldliider Johannes Lamparter (Austria), kes hüppas 220,5 meetrit ja teenis 217,9 punkti. Teiseks tulnud soomlane Ilkka Herola lendas seejuures veel pool meetrit kaugemale.

Maailma kahevõistluse paremik võtab Bad Mitterndorfis mõõhtu kompaktvõistluses, mis on planeeritud reedele, 27. veebruarile. Pärast seda seisavad ees veel võistlused Lahtis ja Oslos.

Proovivõistluse tulemused lähevad arvesse üksnes juhul, kui mingil põhjusel ei ole võimalik põhivõistluse hüppevooru läbi viia.

Toimetaja: Siim Boikov

