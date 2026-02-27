X!

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

Kahevõistleja Kristjan Ilves teenis Austrias Kulmis toimunud maailmakarikasarja uuel lennumäe kompaktvõistlusel 12. koha.

Ilves sai 192-meetrise hüppe eest 171,3 punkti ning läks suusarajale liidrist 48 sekundit hiljem. 7,5 km suusasõidul tõusis Ilves kolme koha võrra ja saavutas lõpuks 12. koha.

Ilvese sõnul ta kahe Kulmis veedetud päevaga rahule jääda ei saa: "alistasin küll 200 meetri joone, kuid tegelikult ei saanud ma absoluutselt selle mäe rütmile, hoovõtule ja äratõukele pihta. Hoovõtust oli keeruline õiges asendis väljuda – kogu aeg tekkis mingi vajumine ja ma ei saanud jalgu töösse."

Ilvese sõnul täitis ta siiski miinimumeesmärgi ehk ületas 200 meetri joone. "220-meetrine õhulend oleks aga taganud mõnusa lennutunde," arvas ta. Murdmaarajal tundis sportlane end hästi. "Keeruline oli see, et pidin kaks ringi üksinda siledal rajal hullumeelselt gruppi taga ajama. Sain nad põhimõtteliselt kätte, kuid lõpus ei olnud lihtsalt enam jalga, et kohtade eest võidelda," selgitas Ilves.

"Jäävad kahetised tunded, kuid loodetavasti läheb Lahtis juba paremini," lõpetas sportlane lootusrikkalt.

