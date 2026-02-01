Elizaveta Anikina kaotas U-14 tippturniiri finaali kahelt matšpallilt

Elizaveta Anikina oli ühe punkti kaugusel Tennis Europe U-14 klassi eliitturniiri Les Petits As võidust, aga kaotas finaalis kümnendana asetatud ja neutraalsena mänginud venelannale Aleksandra Karabanovale 7:5, 6:7, 0:6.

Esimesena asetatud Anikina kohtas Lõuna-Prantsusmaal Tarbes'is peetaval turniiril esimest korda tõsist vastupanu kolmandas ringis, kui võitis Anna Kapanadze (USA) 3:6, 6:2, 6:3. Veerandfinaalis võitis ta Brielle Amey (Kanada) 6:2, 6:0 ja jõudis poolfinaali koos kolme vene tüdrukuga, vahendab Tennisnet.ee.

Anikina sai jagu Polina Kašitsõnast (5) 7:6, 6:1, aga finaali kaotas dramaatiliselt. Esimeses setis oli Anikina kaks korda murdega taga, aga seisult 4:5 võitis kolm geimi, nende hulgas kaks murret. Täpselt sama juhtus järgmises setis, algul oli eestlanna taga 1:3 ja siis jälle 4:5. Kuid ta mängis julgelt, tungis tihti võrku, tehes seal filigraanseid punktilööke, aga ka mõnikord rabakuga eksis.

Anikina sai 6:5 ette, kuid Karabanova asus oma servil 40:0 juhtima. Teise seti lõpus kasutas vene tüdruk väga palju kõigutamise taktikat, kuigi tundus, et see edu ei too, sest Anikina tuli geimi kaotusseisust välja ja teenis matšpalli ja pärast vastase topeltviga ka teise.

Paraku just matšpallidel eksis Anikina kiiresti ja mingit pallivahetust ei tulnudki. Kiires lõppmängus Anikina veel viigistas 3:5 pealt 5:5, aga siis "kõigutas" Karabanova viimased punktid ära ja võitis seti.

Otsustavas setis oli Anikina löödud. Algul eksis ta järjest, siis hakkas vastu ja 0:5 peal mängis veel võitlusliku geimi, aga mäng oli ikkagi ära läinud teise seti 12. geimis.

Anikina treener Ain Suurthal, kes nägi finaali arvutiekraanilt, pidas hoolealuse kaotuse peamiseks põhjuseks enda vigu. "Vastane oli teise seti lõpus omadega üsna läbi. Kuid Liza ei kasutanud seda ära, lõi palju auti, eksis ka võrgus ja üldse võttis vastu halbu otsuseid. Vastane kasutas tõesti kõigutamise taktikat, aga see ei oleks midagi lugenud, kui Liza ise oleks oma võimalused realiseerinud," ütles Suurthal.