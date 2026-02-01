X!

Elizaveta Anikina kaotas U-14 tippturniiri finaali kahelt matšpallilt

Tennis
Elizabeta Anikina
Elizabeta Anikina Autor/allikas: Les Petits As - Le Mondial Lacoste
Tennis

Elizaveta Anikina oli ühe punkti kaugusel Tennis Europe U-14 klassi eliitturniiri Les Petits As võidust, aga kaotas finaalis kümnendana asetatud ja neutraalsena mänginud venelannale Aleksandra Karabanovale 7:5, 6:7, 0:6.

Esimesena asetatud Anikina kohtas Lõuna-Prantsusmaal Tarbes'is peetaval turniiril esimest korda tõsist vastupanu kolmandas ringis, kui võitis Anna Kapanadze (USA) 3:6, 6:2, 6:3. Veerandfinaalis võitis ta Brielle Amey (Kanada) 6:2, 6:0 ja jõudis poolfinaali koos kolme vene tüdrukuga, vahendab Tennisnet.ee.

Anikina sai jagu Polina Kašitsõnast (5) 7:6, 6:1, aga finaali kaotas dramaatiliselt. Esimeses setis oli Anikina kaks korda murdega taga, aga seisult 4:5 võitis kolm geimi, nende hulgas kaks murret. Täpselt sama juhtus järgmises setis, algul oli eestlanna taga 1:3 ja siis jälle 4:5. Kuid ta mängis julgelt, tungis tihti võrku, tehes seal filigraanseid punktilööke, aga ka mõnikord rabakuga eksis.

Anikina sai 6:5 ette, kuid Karabanova asus oma servil 40:0 juhtima. Teise seti lõpus kasutas vene tüdruk väga palju kõigutamise taktikat, kuigi tundus, et see edu ei too, sest Anikina tuli geimi kaotusseisust välja ja teenis matšpalli ja pärast vastase topeltviga ka teise.

Paraku just matšpallidel eksis Anikina kiiresti ja mingit pallivahetust ei tulnudki. Kiires lõppmängus Anikina veel viigistas 3:5 pealt 5:5, aga siis "kõigutas" Karabanova viimased punktid ära ja võitis seti.

Otsustavas setis oli Anikina löödud. Algul eksis ta järjest, siis hakkas vastu ja 0:5 peal mängis veel võitlusliku geimi, aga mäng oli ikkagi ära läinud teise seti 12. geimis.

Anikina treener Ain Suurthal, kes nägi finaali arvutiekraanilt, pidas hoolealuse kaotuse peamiseks põhjuseks enda vigu. "Vastane oli teise seti lõpus omadega üsna läbi. Kuid Liza ei kasutanud seda ära, lõi palju auti, eksis ka võrgus ja üldse võttis vastu halbu otsuseid. Vastane kasutas tõesti kõigutamise taktikat, aga see ei oleks midagi lugenud, kui Liza ise oleks oma võimalused realiseerinud," ütles Suurthal.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

21:37

Elizaveta Anikina kaotas U-14 tippturniiri finaali kahelt matšpallilt

15:54

Djokovic Alcarazile: jõuame järgmise kümne aasta jooksul veel palju mängida

15:10

Finaali kaotanud Glinka seekord veel Eesti esireketiks ei tõusnud

13:55

Alcarazist sai noorim kõik slämmiturniirid võitnud mees

31.01

Anikina pääses mainekal noorteturniiril finaali

31.01

Glinka päästis viis matšpalli ja jõudis Challengeril finaali

31.01

Malõgina võitis Birminghamis karjääri tähtsaima karika

31.01

Rõbakina teenis magusa revanšiga karjääri teise slämmivõidu

31.01

Sel aastal jõud ühendanud mehed said kiirelt slämmivõitu tähistada

30.01

Malõgina hakkab Birminghamis mängima senise karjääri tähtsaima tiitli nimel

30.01

Raskest seisust välja tulnud Glinka pääses Portugalis poolfinaali

30.01

Igihaljas Djokovic sai poolfinaalis hakkama pea võimatuna tundunud ülesandega

30.01

Tallinnas algas rahvusvaheline juunioride tenniseturniir Winter Cup

30.01

Alcaraz lülitas eepilise lahingu järel Zverevi konkurentsist välja

29.01

Anikina tagas mainekal noorteturniiril koha veerandfinaalis

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:37

Elizaveta Anikina kaotas U-14 tippturniiri finaali kahelt matšpallilt

21:16

Taani käsipalli ülevõim sai jätku ka kodusel EM-turniiril

20:47

Man City mängis Londonis kaheväravalise edu maha

20:06

Selver x TalTech ei suutnud Leedus edu saavutada

19:44

Domen Prevc domineeris MK-sarjas ka olümpia eelõhtul

19:12

Liivi esimesed muljed Milanost: näiteks kaja vajab natuke harjumist

19:06

Ilves sai viimasel olümpiaeelsel võistlusel 14. koha Uuendatud

18:40

Panter võttis Balti liigas juba viienda võidu järjest

18:07

Eesti teatemeeskond jõudis laskesuusatamise EM-il finišisse Uuendatud

17:38

Rasmus Roosleht võitis Tallinnas rahvusvahelise mitmevõistluse Uuendatud

16:16

Odermatt jäi olümpia eel pjedestaalilt välja, võit kaasmaalasele

15:54

Djokovic Alcarazile: jõuame järgmise kümne aasta jooksul veel palju mängida

15:10

Finaali kaotanud Glinka seekord veel Eesti esireketiks ei tõusnud

13:55

Alcarazist sai noorim kõik slämmiturniirid võitnud mees

12:59

Valijeva naasis võistlustulle neljakordse hüppega

11:59

Post endale lubatud üheksast väravast: noored ei vea Premium liigat välja

11:06

Keelatud aineid tarvitanud NBA tähele määrati pikk võistluskeeld

10:26

FOTOD | Kurlingupaar saadeti OM-ile uue õnnetoova maskotiga

10:11

Viimase pooleteise aasta parim hüpe tõi Bruusile Belgias teise koha

09:35

Millend kerkis kõigi aegade edetabelis Baltast mööda kolmandaks

loetumad

13:55

Alcarazist sai noorim kõik slämmiturniirid võitnud mees

08:57

Shaunae Miller-Uibo jooksis kõigi aegade üheksanda tulemuse

17:38

Rasmus Roosleht võitis Tallinnas rahvusvahelise mitmevõistluse Uuendatud

31.01

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse Uuendatud

18:07

Eesti teatemeeskond jõudis laskesuusatamise EM-il finišisse Uuendatud

31.01

Rõbakina teenis magusa revanšiga karjääri teise slämmivõidu

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

31.01

Rannula tüüris Legia kolmanda järjestikuse võiduni

12:59

Valijeva naasis võistlustulle neljakordse hüppega

15:54

Djokovic Alcarazile: jõuame järgmise kümne aasta jooksul veel palju mängida

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo