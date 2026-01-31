Šveitslanna sai viimasel olümpiaeelsel MK-etapil karjääri esimese võidu

Kahel korral juunioride maailmameistriks tulnud Blanc alustas esimeses kahes sektoris kiirelt, kuid järgnevates sektorites tempo langes. Šveitslanna lõpetas siiski suurepärase hooga ja oli viimases sektoris konkurentidest kiireim, ületades joone ajaga 1.17,34, millega pälvis kodupubliku ees karjääri esimese MK-etapivõidu.

Varasemalt oli ta pjedestaalile pääsenud ühe korra, mullu jaanuaris St. Antonis oli ta kiirlaskumises teine. "Olen nii õnnelik, et suutsin sellises keskkonnas võidu võtta. See on imeline tunne!" sõnas Blanc. "Tean, et suudan kiireid aegu teha, aga proovin seda tempot veel leida. Mõtlesin täna, et ilm on kena ja see on mu kodu. Tundsin end finišis hästi!"

Noor šveitslanna edestas Sofia Goggiat 0,18 sekundiga, kolmanda koha sai esmakordselt MK-sarjas pjedestaalile pääsenud ameeriklanna Breezy Johnson (+0,36).

Naiste mäesuusatamise programm algab Milano Cortina taliolümpial 8. veebruaril, kui peetakse kiirlaskumise võistlus.