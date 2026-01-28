Glinka võitis kunagist maailma tipp-50 mängijat

Esimeses setis murdis Glinka lausa kolm vastase pallingut järjest, aga kuna kaotas ka ise kaks servigeimi, siis ei olnud üleolek numbriliselt nii suur kui ehk eeldada võis.

Teises setis asus Glinka kohe murdega juhtima, lasi vastasel viigistada 4:4, aga võitis kohe järgmise geimi, seda küll alles neljandalt murdepallilt. Kümnendas geimis vormistas ta seti ja matši võidu.

Glinka esimene serv töötas 55-protsendiliselt, aga oma esimeselt servilt teenis ta 84 protsenti punktidest. 38-aastane Kukuškin sai oma esimeselt servilt vaid 63 protsenti punktidest.

Hetkel maailma edetabelis kolmandas sajas paiknev Kukuškin jõudis karjääri parimal momendil maailma edetabeli 39. reale ja on jõudnud nii Wimbledonis kui ka Austraalia lahtistel 16 parema hulka.

Järgmisena ootab Glinkat maailma edetabelis 213. positsioonil asuv hispaanlane Pablo Llamas Ruiz.