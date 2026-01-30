X!

Ujumisliidu president: Eestil on vaja professionaalset sportujumiskeskust

Arvamus
Erkki Susi.
Erkki Susi. Autor/allikas: Eesti Ujumisliit.
Arvamus

Eestil on vaja professionaalset sportujumiskeskust, mis vastaks rahvusvahelistele standarditele ja looks ühtse baasi kõigile veealadele, kirjutab arvamusloos Eesti Ujumisliidu president Erkki Susi.

Viimasel ajal on avalikkuses üha enam arutatud, millist ujulat Eesti tegelikult vajab. Ühes ollakse kindlad – asukoht peaks olema Tallinnas, arvestades rahvaarvu ja ujulate jaotust piirkonniti. Kuigi Eestis on ujulaid juba mitmel pool ning ujumise algõppe ja harrastamise võimalused on laienenud, jääb tõmbekeskustes endiselt vajaka korralikest (tipp)treeningtingimustest.

Kõige suurem puudujääk on aga rahvusvahelistele standarditele vastav ujumiskeskus. See ei tähenda pelgalt üht suurt basseini, vaid terviklikku keskkonda, kus koos toimivad erinevad veespordialad. Professionaalne ujulakompleks sisaldaks võistlusstandarditele vastavaid, erinevate mõõtmetega basseine stardipukkide ja ajavõtusüsteemidega, basseine soojenduseks ja mahaujumiseks, teisi treeningsaale ning füsioteraapia ja taastumise ruume.  Samuti ruume erinevate võistluste läbiviimiseks ja tribüüne pealtvaatajatele.

Lisaks ujumisele vajavad tingimusi ka veepall, kujundujumine, avaveeujumine, triatlon, allveeujumine, lestaujumine ja päästemeeskondade jms treeningud. Siit kerkib esile basseini sügavuse küsimus: rahvusvaheliste võistluste soovituslik sügavus on 2,5-3 meetrit, mille lahenduseks võiks olla kaldpõhjaga või tõstetava põhjaga bassein, mis sobiks enamikule aladele ja võimaldaks ka päriselt alasid arendada ja korraldada rahvusvahelisi või tiitlivõistlusi. 

Selline keskus toetaks eelkõige erinevate alade tippsportlaste ja treeningrühmade vajadusi, kus iga detail toetab sportlase arengut ja võistlusvalmidust aga kuhu mahuvad lahedalt ka kooliujumise, laste- ning harrastajate treeningud. Vaadates mujal maailmas võistlusujulaid on need eranditult just ujumisvõistluste ja treeningute läbiviimise funktsiooniga hooned, mitte ei ole ujula üks nurgake suures vabaajakeskuses. 

Avalikes aruteludes ja juba olemasolevates lahendustes jääb kõlama erinev funktsionaalsus, millest tegelikult kerkib aga küsimus: mis on planeeritava keskuse eesmärk? Kui lisada juurde veemõnude harrastajatele mõeldud basseinid, spa-ala, saunad, mullivannid ja liutorud, kas siis ei või tekkida oht, et sportlik treeningkeskus muutub kogukonna kohtumispaigaks ja meelelahutuskeskuseks, mille arvelt vähenevad sportbasseinidele, pealtvaatajatele ning võistlustele vajalik maht ning funktsionaalsus? 

Selliseid keskuseid on kahtlemata ka vaja, kuid need ei kata Eesti ujumisalade tegelikke sportlikke vajadusi ega aita kaasa tippude kasvatamises. Professionaalne ujula on kui labor, kus vormitakse meistreid, samas kui ujula-spa on keskus, kus põimuvad harrastussport ja puhkus. 

Lõppkokkuvõttes taandub kõik rahale ja majanduslikele kaalutlustele. Küsimus ei ole enam selles, kas eestlased oskavad ujuda – meie ujumiskoondis on hiljutiste imeliste saavutustega tõestanud, et lühirajapikkustes suudame konkureerida kõrgeimal tasemel. Küsimus on hoopis järgmises hüppes: kas suudame luua tingimused, mis toetavad pikaajalist arengut ja viivad Eesti ujumise rahvusvahelisele tipptasemele.

Eesti Ujumisliit rõhutab, et riigil on vaja professionaalset sportujumiskeskust, mis vastaks rahvusvahelistele standarditele ja looks ühtse baasi kõigile veealadele – olgu selleks ujumine, veepall, kujundujumine või päästemeeskondade treening. Liit ei ole vastu ideele siduda ujula spa- ja meelelahutuskeskusega, kuid seisab kindlalt selle eest, et sporditingimused ei jääks tahaplaanile ega kaoks kompromisside varju. Keskuse esmane eesmärk peab olema tippspordi arendamine, mitte pelgalt perepuhkuse pakkumine.

Otsustajate ees seisab nüüd selge valik: kas rajada veel üks meelelahutuskeskus koos ujulaga või panustada tõsiselt sportlikule perspektiivile, mida Ujumisliit on aastaid esindanud ja mille nimel tegutsenud. Tallinna linn on olnud selles protsessis partner, kuid nende lõplik otsus võib kujundada kogu Eesti ujumise tulevikku.

Ehk teisisõnu – kas ehitame koha, kus lõõgastuvad pered, või loome tõelise tippspordikeskuse, mis kasvatab meistreid ja viib Eesti ujumise rahvusvaheliselt veelgi kõrgemale.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

sport.err.ee uudised

11:48

Alcaraz lülitas eepilise lahingu järel Zverevi konkurentsist välja

11:18

Jõesaar ja Bosna said Aadria liigas napi võidu

10:42

Ujumisliidu president: Eestil on vaja professionaalset sportujumiskeskust

10:08

Raske jalaga olümpiavõitja võeti vahi alla

09:37

NBA kollanokad panid püsti vägeva viskekontserdi

09:04

Euroopa liigas selgusid kõik edasipääsejad

08:40

Fenerbahce tõusis Euroliigas ainuliidriks

08:05

Tapa/Team Kaitsevägi ei jätnud Viimsi/Alexelale võimalust

29.01

Rikberg eurosarjast langemisest: jätsime koduväljakueelise kasutamata

29.01

Valgevene lülitas konkurentsist välja neid võõrustanud Sloveenia Uuendatud

29.01

Aigrol pole tagasilööke olnud: väike mägi on hetkel küsimärgi all

29.01

Napilt olümpiakohast ilma jäänud Anga: neid võimalusi tuleb veel

29.01

ETV spordisaade, 29. jaanuar

29.01

Bolšunov ei saanud CAS-ilt abi ja jääb olümpialt eemale

29.01

Botn jäi koos elukaaslasega haigeks: selleks on päris halb aeg

29.01

Anikina tagas mainekal noorteturniiril koha veerandfinaalis

29.01

Serena Williams ei kummutanud kuulujutte: lihtsalt naudin elu

29.01

Eesti noorrattur liitus Prantsusmaa tiimiga

29.01

Austraallased saavad kodusel slämmiturniiril oma meestele kaasa elada

29.01

EADSE saadab taliolümpiale kolm dopingukontrollijat

29.01

Malõgina sai juunioride esireketilt veenva revanši Uuendatud

29.01

Aafrika jalgpalliliit määras Senegalile ja Marokole kopsaka trahvi

29.01

Adler viskas oma kooli eest pea pooled punktid, Kriisa tundis võidurõõmu

29.01

Tallinna lauluväljakul avati kunstlumest suusaring

29.01

"100 suusatundi" tõi kokku 1500 osalejat ja avas üle Eesti 700 km terviseradu

29.01

Colorado Avalanche'i hoog on raugenud

29.01

Rõbakinal avanes võimalus võtta revanš

29.01

Kristjan Ilves tegi proovivõistlusel hea hüppe

29.01

Uku Jürjendal pidas maha ühistreeningu Tyson Furyga

29.01

Eesti Lipu Selts andis olümpiakoondisele üle traditsioonilise kingituse

29.01

Spordi elutööpreemiad pälvisid Üllar Kerde ja Merike Rõtova

29.01

Sabalenka pääses neljandat aastat järjest finaali

29.01

TÜ/Bigbank tõusis Balti liigas teiseks

29.01

Naiskahevõistlejad protestivad olümpialt kõrvale jäämise vastu

29.01

Cavaliers rikkus LeBroni kojutuleku

29.01

Serviti alistas liidrite heitluses Mistra

29.01

Drelli klubi jätkab Meistrite liigas veatult

29.01

Arsenal läbis Meistrite liiga alagrupiturniiri täiseduga

29.01

Tartu Bigbank langes Challenge Cupil konkurentsist välja

28.01

Prantsusmaa jäi medalimängudelt välja, küll aga jõudis sinna Island

28.01

Tormis Laine tegi esimesel laskumisel vea ja katkestas

28.01

Panter sai Balti liigas magusa võidu

28.01

Lajal piirdus Prantsusmaal ühe mänguga

28.01

Läti ja Leedu ei suutnud EM-il koduseinte tuge ära kasutada

28.01

Sildaru OM-i eel: tase võib-olla tõusnud polegi, aga tipus on tihedam

28.01

Tartu sai Lätis järjekordse võidu, Kalev/Cramo viskas üle saja punkti

28.01

Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2025. aasta parimad tööd

28.01

TalTech kaotas Põhja-Euroopa liigas, jääb veel üks šanss

28.01

Tottenhami pallur sattus teel Meistrite liiga mängule avariisse

28.01

Korvpalli Euroliiga on saamas uut tegevjuhti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo