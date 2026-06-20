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Värske slämmivõitja Zverev jäi taas Fritzi vastu hätta

Tennis
Alexander Zverev.
Alexander Zverev. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Tennise meeste maailma kolmas reket Alexander Zverev pidi ameeriklaselt Taylor Fritzilt (ATP 9.) omavahelistes mängudes vastu võtma juba kaheksanda järjestikuse kaotuse.

Paar nädalat tagasi Prantsusmaa lahtistel oma esimese slämmitiitli teeninud Zverev läbis Halle 500 taseme muruturniiril kolm esimest ringi üsna veenvalt. Laupäevane poolfinaal Fritzi vastu algas sakslase jaoks samuti hästi, kui võitis esimese seti kiires lõppmängus 7:4.

Teises setis sooritas ainsa murde Fritz, kes sai sellega hakkama üheksandas geimis ja teenis 6:4 setivõidu. Otsustavas kolmandas setis vahetasid mehed geimivõite kuni seisuni 5:5, mil Fritz murdis Zverevi servi ja võitis ka järgneva geimi, et realiseerida matšivõit.

Fritz lõi 19 serviässa ning võitis esimeselt servilt lausa 87 protsenti mängitud punktidest. Ta läheb finaalis vastamisi kas kaasmaalase Frances Tiafoe (ATP 26.) või sakslase Daniel Altmaieriga (ATP 81.).

Toimetaja: Henrik Laever

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