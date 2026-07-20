X!

Malõgina piirdus WTA turniiril kvalifikatsiooniga

Tennis
Elena Malõgina.
Elena Malõgina. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tennis

Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 321.) pidi Hamburgis toimuval WTA 250 taseme tenniseturniiril piirduma kvalifikatsiooni teise ringiga.

Malõgina alistas pühapäeval kvalifikatsiooni esimeses ringis rootslanna Lisa Zaari (WTA 293.) 6:2, 6:4.

Esmaspäeval toimunud teise ringi matšis läks Malõgina vastamisi sakslanna Jule Niemeieriga (WTA 566.), kes jõudis 2022. aastal Wimbledonis veerandfinaali ja oli samal aastal maailma edetabelis oma karjääri kõrgeimal, 61. positsioonil.

Malõgina kaotas sakslannale avaseti 4:6, kuid võitis järgmise seti 6:4. Otsustavas kolmandas setis jäi Malõgina neljanda geimi järel murdega taha (1:3) ja kaotas lõpuks 1:6.

Hamburgi turniiril on üksikmängu põhitabelis kõrgeima asetusega mängijateks ukrainlannad Oleksandra Oliõnõkova (WTA 45.) ja Anhelina Kalinina (WTA 57.).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

18:49

Malõgina piirdus WTA turniiril kvalifikatsiooniga

13:35

Kolm eestlannat jõudsid BT200 turniiril poolfinaali, Leedule kaks tiitlit

10:22

Lajal tõusis edetabelis üheksa kohta

09:11

Lajal kaotas finaalis ülinapilt

19.07

Tsitsipas võitis 16-kuulise vahe järel taas ATP turniiri

19.07

Äsja Wimbledoni finaalis mänginud Muchova teatas operatsioonist ja võistluspausist

19.07

Lajal päästis kolm matšpalli ning jõudis Lincolni Challengeri finaali

18.07

Ingrid Neel võttis veerandfinaalis vastu kaotuse

18.07

Lajal jõudis Lincolnis poolfinaali

17.07

Glinka langes Kanadas välja

16.07

Alcaraz plaanib vigastuspausi lõpetada augustis Cincinnatis

16.07

CAS pikendas Prantsusmaa tennisisti mängukeeldu

16.07

Lajal jätkab Lincolnis veerandfinaalis

15.07

Ingrid Neel sai Ateenas avaringis napi võidu

15.07

Maileen Nuudi läbis Sloveenias kvalifikatsiooni, ent kaotas avaringis

multimeedia

sport.err.ee uudised

18:49

Malõgina piirdus WTA turniiril kvalifikatsiooniga

18:12

Hispaania hõivas FIFA edetabelis esikoha, Norra tegi vägeva tõusu

17:42

Belgia jalgpallikoondis vahetab treenerit

17:11

Flora sai eurosarjas soodsa loosi

16:44

Eesti võõrustab laskespordi maailmameistrivõistlusi

16:14

Bigbank/Kalev hankis uue leegionäri Inglismaa kõrgliigast

15:50

Mbappe sai esimeseks mängijaks, kes on võitnud MM-i parima väravaküti tiitli kahel korral

15:18

Eesti rahvuskoondis alustab EM-i ettevalmistust 16 mängijaga

14:42

Armin Raag tõusis etapivõiduga EM-i liidriks

14:08

Noor tõkkejooksja purustas 43 aastat püsinud rekordi

13:35

Kolm eestlannat jõudsid BT200 turniiril poolfinaali, Leedule kaks tiitlit

12:58

Argentina peatreener enda tulevikust: jätkamiseks on vaja väga palju asju

12:23

Viljandi järvel selgusid avaveeujumise Eesti meistrid

12:18

Eesti tugevaim naistõstja Eliise Peterson: see on väga psühholoogiline ala

11:28

Sten Reinkort alustas Islandi klubis väravaga

10:51

Teisel katsel selgus Eesti meister lühirajal

10:22

Lajal tõusis edetabelis üheksa kohta

09:52

Võiduvärava autor Torres: mind kritiseeriti kogu MM-i vältel

09:11

Lajal kaotas finaalis ülinapilt

08:40

Tõugja täismängude seeria lõppes, Igoneni selja taha löödi neli väravat

loetumad

01:30

Finaalis domineerinud Hispaania tuli maailmameistriks Uuendatud

09:52

Võiduvärava autor Torres: mind kritiseeriti kogu MM-i vältel

19.07

Inglismaa lõi pöörases pronksimängus kuus, Prantsusmaa neli väravat Uuendatud

02:07

VIDEO | Hispaania sai teist korda MM-i võidukarikat tõsta

19.07

26-aastane poksija hukkus liiklusõnnetuses

19.07

Duplantis: võib-olla peame tegema lisauuringuid

19.07

Eesti kümnevõistleja võitis U-18 EM-il hõbemedali

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

19.07

Varjun ja Mätas krooniti Eesti golfimeistriteks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo