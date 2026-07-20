Malõgina piirdus WTA turniiril kvalifikatsiooniga

Malõgina alistas pühapäeval kvalifikatsiooni esimeses ringis rootslanna Lisa Zaari (WTA 293.) 6:2, 6:4.

Esmaspäeval toimunud teise ringi matšis läks Malõgina vastamisi sakslanna Jule Niemeieriga (WTA 566.), kes jõudis 2022. aastal Wimbledonis veerandfinaali ja oli samal aastal maailma edetabelis oma karjääri kõrgeimal, 61. positsioonil.

Malõgina kaotas sakslannale avaseti 4:6, kuid võitis järgmise seti 6:4. Otsustavas kolmandas setis jäi Malõgina neljanda geimi järel murdega taha (1:3) ja kaotas lõpuks 1:6.

Hamburgi turniiril on üksikmängu põhitabelis kõrgeima asetusega mängijateks ukrainlannad Oleksandra Oliõnõkova (WTA 45.) ja Anhelina Kalinina (WTA 57.).