X!

Tiitlikaitsja Keys langes konkurentsist ja asub piruka kallale

Tennis
Jessica Pegula ja Madison Keys
Jessica Pegula ja Madison Keys Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Tennis

Tennise Austraalia lahtiste naisüksikmängu tiitlikaitsja Madison Keys (WTA 9.) kaotas tänavuse turniiri kaheksandikfinaalis kaasmaalannale Jessica Pegulale (WTA 6.) ja peab mõru pilli kõrval alla neelama ka ootamatu kõhutäite.

Pegula võitis mängu tulemusega 6:3, 6:4. Keys tegi rohkem äralööke (26:14), aga ka rohkem lihtvigu (28:13). Samas oli Pegula osav otsustavatel hetkedel, realiseerides viiest murdevõimalusest neli. Keys sai ühe võimaluse rohkem, aga suutis ameeriklanna servi vaid kahel korral murda.

Kuna ameeriklannad on omavahel ka head sõbrannad, siis sõlmisid nad enne mängu kokkuleppe, kus kaotaja peab tegema midagi enda jaoks ebameeldivat. Nimelt pidi Keys kaotuse korral sööma õunapiruka koos Cheddari juustuga.

"Kihlvedu on kihlvedu, nii et ma teen seda. Loodetavasti on see vähem vastik kui ma mõtlen, et ta on, aga eks saab näha," kommenteeris Keys. Kui Pegula oleks kaotanud, tulnuks tal teha midagi muud. "Ta soovis, et ma kannaks [Travis] Kelce / Taylor Swifti Chiefsi särki. Ausalt öeldes oli mul täna suur motivatsioon seda mitte kanda," ütles Pegula.

Veerandfinaalis ootab Pegulat samuti kaasmaalanna Amanda Anisimova (WTA 4.), kes alistas hiinlanna Wang Xinyu (WTA 46.) 7:6 (7:4), 6:4.

Edasi sai ka maailma teine reket Iga Swiatek, kes alistas austraallanna Maddison Inglisi (WTA 168.) 6:0, 6:3 ja kohtub kaheksa seas Jelena Rõbakinaga (WTA 5.), kes oli üle belglannast Elise Mertensist (WTA 21.) 6:1, 6:3.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

11:44

Tiitlikaitsja Keys langes konkurentsist ja asub piruka kallale

25.01

Alcaraz ja Sabalenka jõudsid settigi loovutamata veerandfinaali Uuendatud

25.01

Medvedev kaotas USA tulevikutähele seekord 11 geimi järjest

24.01

Glinka langes poolfinaalis välja

24.01

Favoriidid tagasid edasipääsu, Osaka astus kõrvale

24.01

Djokovic jõudis ajaloolise võiduga kaheksandikfinaali, edasi ka Sinner

23.01

Noorim esisaja mängija lülitas konkurentsist maailma kaheksanda reketi

23.01

Glinka jõudis Challenger 100 turniiril poolfinaali

23.01

Lajal pälvis suure slämmi mängijate arenguprogrammi toetuse

23.01

Esireketid jätkasid Austraalia lahtistel settigi kaotamata

23.01

Malõgina langes mõlemas mänguliigis välja

22.01

Glinka sai Challengeril jagu kaheksanda asetusega vastasest

22.01

Sinner ja Swiatek tagasid edasipääsu

22.01

Tiitlikaitsja Keys ei vääratanud, aga Ostapenko küll

22.01

Djokovic jõudis Federeri rekordist ühe võidu kaugusele

multimeedia

sport.err.ee uudised

14:09

Hooaja esimese velotuuri võitis Jay Vine, peamine konkurent kukkus raskelt

13:41

Paalberg on liitumas ajaloolise Prantsusmaa suurklubiga

13:15

Tiit Karuksi kuukommentaar: kübeke rõõmu tänapäeva kurjas maailmas on kui sõõm värsket õhku

12:36

Kunagine EM-hõbe Mägisalu loobus tippspordist

12:33

Oklahoma City kaotas tormises Ameerikas teise kodumängu järjest

11:44

Tiitlikaitsja Keys langes konkurentsist ja asub piruka kallale

11:04

Selgusid tänavuse Super Bowli osalised

10:41

Armeenia saalijalgpallikoondis tegi riigi jalgpalliajalugu

10:17

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

09:32

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

08:08

Rang pälvis cyclo-cross'i MK-sarja finaaletapil koha viiendas kümnes

00:31

Eesti saalijalgpallikoondis ja Norra mängisid korduskohtumises viiki Uuendatud

25.01

Kõrvemaa suusamaraton kujunes tihedaks heitluseks, stardi andis Kilumets

25.01

Petrõkina ema: tundsin, et olen koos Niinaga jääl

25.01

Mart Markus: Liivi põhiala ei olegi enam 1000 meetrit

25.01

Jaapan teenis lennumäe võistkonnavõistluses ajaloolise MM-tiitli

25.01

ETV spordisaade, 25. jaanuar

25.01

Eestlaste klubide duellis jäid peale Vene ja Šiauliai

25.01

Jürgenson: suures plaanis õnnestunud üritus

25.01

Manchester United andis Arsenalile hooaja kolmanda kaotuse

loetumad

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

25.01

Simon jäi pingelises lõpplahenduses peale, Ermits 19. Uuendatud

25.01

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

25.01

Perrot kerkis olümpiamängude eel MK-sarja üldliidriks Uuendatud

25.01

Suurepäraselt alustanud Alev sõitis end MK-etapil 20 sekka Uuendatud

25.01

Solberg tegi Monte Carlos põhisõitjana võiduka debüüdi Uuendatud

25.01

Doncic sai jälle Dallases Mavericksist jagu

25.01

Medvedev kaotas USA tulevikutähele seekord 11 geimi järjest

25.01

Jürgenson: suures plaanis õnnestunud üritus

25.01

Kõrvemaa suusamaraton kujunes tihedaks heitluseks, stardi andis Kilumets

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo