Tiitlikaitsja Keys langes konkurentsist ja asub piruka kallale

Pegula võitis mängu tulemusega 6:3, 6:4. Keys tegi rohkem äralööke (26:14), aga ka rohkem lihtvigu (28:13). Samas oli Pegula osav otsustavatel hetkedel, realiseerides viiest murdevõimalusest neli. Keys sai ühe võimaluse rohkem, aga suutis ameeriklanna servi vaid kahel korral murda.

Kuna ameeriklannad on omavahel ka head sõbrannad, siis sõlmisid nad enne mängu kokkuleppe, kus kaotaja peab tegema midagi enda jaoks ebameeldivat. Nimelt pidi Keys kaotuse korral sööma õunapiruka koos Cheddari juustuga.

"Kihlvedu on kihlvedu, nii et ma teen seda. Loodetavasti on see vähem vastik kui ma mõtlen, et ta on, aga eks saab näha," kommenteeris Keys. Kui Pegula oleks kaotanud, tulnuks tal teha midagi muud. "Ta soovis, et ma kannaks [Travis] Kelce / Taylor Swifti Chiefsi särki. Ausalt öeldes oli mul täna suur motivatsioon seda mitte kanda," ütles Pegula.

Veerandfinaalis ootab Pegulat samuti kaasmaalanna Amanda Anisimova (WTA 4.), kes alistas hiinlanna Wang Xinyu (WTA 46.) 7:6 (7:4), 6:4.

Edasi sai ka maailma teine reket Iga Swiatek, kes alistas austraallanna Maddison Inglisi (WTA 168.) 6:0, 6:3 ja kohtub kaheksa seas Jelena Rõbakinaga (WTA 5.), kes oli üle belglannast Elise Mertensist (WTA 21.) 6:1, 6:3.