X!

Kuremaa järvel tehti algust jäärajasõidu karikavõistlustega

Autoralli
Jäärajasõidu Eesti karikavõistlused
Jäärajasõidu Eesti karikavõistlused Autor/allikas: Pille Russi
Autoralli

Nädalavahetusel sõideti Kuremaa järvel käredas pakases jäärajasõidu Eesti karikavõistluste kaks esimest etappi. Esimesele etapile registreerus 149 ja teisele 112 võistlejat.

Kui esimese päeva alguses oli külma kümmekond kraadi, siis teisel juba paarkümmend. Kõige keerulisem oli olukord muidugi poollahtiste krosskartide ja SSV-dega sõitjatele. "Lisaks tulekindlale pesule ja võistluskombinesoonile kasutan sooja pesu, talvesaapaid ning paksemaid kindaid," lausus teisel etapil noorte krosskardiklassi võitnud Kaspar Pikkpõld (KK 250). "Aga päris külm on jah."

Noorte krosskardiklassis oli avaetapil parim Genor Raag (KK 250). 8-12aastaste noorte autoklassis Tulevik võitis mõlemad etapid Freddy Vatter (Honda Civic) ning vanemas vanuserühmas oli laupäeval parim Martti Raudleht (Opel Corsa) ja pühapäeval Kaarel Kutsar (Ford Fiesta).

Klassis 2WD Sport saavutas mõlemal etapil esikoha Marko Muru (Honda Civic Type-R). "Piikrehvidega sõit jäärajal nõuab teravust ja on hea võimalus talvel käsi soojas hoida," rääkis Muru, kes võistles lisaks nelikveolise Toyota GR Yarisega tänavarehvidega autode konkurentsis. "Autod on küll erinevad, kuid sõidustiil üsna sarnane. Peab vaatama, et saaks kurvidest hea kiirenduse välja ja et õnnestuks kiirust kogu aeg üleval hoida."

Autode kõige kiiremas klassis 4WD Sport võitis avaetapi Raik-Karl Aarma ja teise Kalle Adler (mõlemad Mitsubishi Lancer Evo). "Erilist ettevalmistust ei olnudki, laupäevane võistlus oli pühapäevase ettevalmistus," rääkis Adler, kes saavutas pühapäevasel võistlusel kahes esimeses voorus teise koha ja kolmanda võitis. "Mul on see häda, et rada ei jää meelde. Nii lähebki iga vooruga aeg paremaks – rada saab selgemaks."

Piikrehvidega SSV-de klassis oli laupäeval parim Indrek Naar pühapäeval Mario Karuse (mõlemad Can-Am Maverick). Pühapäeval võitis Karuse Toomas Veske (Can-Am Maverick) ees, kusjuures Karuse sõitis Veskelt laenatud autoga. "Enda autol purunes võistluspäeva hommikul turbo ja hea sõber ning konkurent Toomas Veske laenas oma SSV-d," rääkis Karuse. "Kui võõra autoga sõita, siis on esimene asi mitte lollusi teha ja voorud kindla peale läbi sõita. Paistab, et kindla peale sõit tõigi edu."

Kõiki tulemusi näeb Eesti Autospordi Liidu kodulehelt. Jäärajasõidu Eesti karikavõistlused jätkuvad 8. veebruaril Kuremaa järvel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

10:19

Kuremaa järvel tehti algust jäärajasõidu karikavõistlustega

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

25.01

Jürgenson: suures plaanis õnnestunud üritus

25.01

Solberg tegi Monte Carlos põhisõitjana võiduka debüüdi

24.01

Aluksne talveralli võitsid Volver ja Sõna, Sesks katkestas eelviimasel katsel

24.01

Solberg jätkab kindla liidrina, Jürgensoni kimbutas tehniline probleem

24.01

Solberg pääses päeva kolmandal katsel ehmatusega

23.01

Solberg on Monte Carlos kindel liider, neljas mees kaotab üle viie minuti

23.01

Jürgenson langes oma võistlusklassis koha võrra

23.01

Jürgenson hoiab Monte Carlos oma klassis seitsmendat kohta

23.01

Oliver Solberg lõpetas avapäeva liidrina, viimane katse jäeti pooleli

20.01

Hyundai tahtis Tänaku asemele Solbergi

20.01

Soome meistrivõistluste avaetapil oli eestlastest parim Priit Koik

19.01

Paltser rallihooaja eel: pööran rõõmuga vahelduseks pilgu WRC2 poole

17.01

Al-Attiyah teenis Dakari rallil kuuenda üldvõidu

sport.err.ee uudised

11:58

"Spordis ainult tüdrukud" | Kui on soov kogu sportlaskarjäär unustada…

11:37

Tehniline probleem lõpetas Audi esimese testisõidu varakult

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kas Tänakuta MM-sari pakub veel huvi? Uuendatud

10:56

Ralf Aron ja Jüri Vips osalesid Daytona 24-tunni sõidul

10:19

Kuremaa järvel tehti algust jäärajasõidu karikavõistlustega

09:41

Adler tegi NCAA-s võimsa nädala, Sepalt samuti kaksikduubel

09:08

Lakers teenis Doncici hiilgemängu toel Chicagos võidulisa

08:32

Austrias kukkunud Teder sai tõsiselt vigastada: alla ma kindlasti ei anna

26.01

Barcelona otsustava Meistrite liiga matši kohtunike vaatleja on Uno Tutk

26.01

Kuu aega tagasi Kuveiti naasnud Vaštšuk saadeti koju

26.01

Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

26.01

Koondise arst olümpial riskimisest: tahaks lasta sportlasel ise otsustada

26.01

ETV spordisaade, 26. jaanuar

26.01

Balti liiga nädalavahetus lõppes Mistrale kaotusega

26.01

Galeriid: Hokiliigas olid edukad Ida-Virumaa klubid

26.01

Eesti ringrajatiim alustas hooaega pjedestaalikohaga

26.01

TSA/Cityteed kaotas Leedus peetud kaks Balti liiga mängu

26.01

Mets sattus mängu järel vastasega füüsilisse konflikti

26.01

Millend ületas Liimaskile kuulunud U-23 Eesti rekordi

26.01

Taaramäe tiim tegi mägietapil head tööd ja eestlane jätkab liidrisärgis

loetumad

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

26.01

Tuuli Tomingas vahetas olümpiamängude eel suusafirmat

26.01

Bostonis sai näha kergejõustiku küllalt eaka maailmarekordi langust

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

26.01

Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

26.01

Kunagine EM-hõbe Mägisalu loobus tippspordist

26.01

Mets sattus mängu järel vastasega füüsilisse konflikti

25.01

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

26.01

Sinner marssis kindlalt veerandfinaali, Djokovic sai puhkepäeva

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo