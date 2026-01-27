Kuremaa järvel tehti algust jäärajasõidu karikavõistlustega

Kui esimese päeva alguses oli külma kümmekond kraadi, siis teisel juba paarkümmend. Kõige keerulisem oli olukord muidugi poollahtiste krosskartide ja SSV-dega sõitjatele. "Lisaks tulekindlale pesule ja võistluskombinesoonile kasutan sooja pesu, talvesaapaid ning paksemaid kindaid," lausus teisel etapil noorte krosskardiklassi võitnud Kaspar Pikkpõld (KK 250). "Aga päris külm on jah."

Noorte krosskardiklassis oli avaetapil parim Genor Raag (KK 250). 8-12aastaste noorte autoklassis Tulevik võitis mõlemad etapid Freddy Vatter (Honda Civic) ning vanemas vanuserühmas oli laupäeval parim Martti Raudleht (Opel Corsa) ja pühapäeval Kaarel Kutsar (Ford Fiesta).

Klassis 2WD Sport saavutas mõlemal etapil esikoha Marko Muru (Honda Civic Type-R). "Piikrehvidega sõit jäärajal nõuab teravust ja on hea võimalus talvel käsi soojas hoida," rääkis Muru, kes võistles lisaks nelikveolise Toyota GR Yarisega tänavarehvidega autode konkurentsis. "Autod on küll erinevad, kuid sõidustiil üsna sarnane. Peab vaatama, et saaks kurvidest hea kiirenduse välja ja et õnnestuks kiirust kogu aeg üleval hoida."

Autode kõige kiiremas klassis 4WD Sport võitis avaetapi Raik-Karl Aarma ja teise Kalle Adler (mõlemad Mitsubishi Lancer Evo). "Erilist ettevalmistust ei olnudki, laupäevane võistlus oli pühapäevase ettevalmistus," rääkis Adler, kes saavutas pühapäevasel võistlusel kahes esimeses voorus teise koha ja kolmanda võitis. "Mul on see häda, et rada ei jää meelde. Nii lähebki iga vooruga aeg paremaks – rada saab selgemaks."

Piikrehvidega SSV-de klassis oli laupäeval parim Indrek Naar pühapäeval Mario Karuse (mõlemad Can-Am Maverick). Pühapäeval võitis Karuse Toomas Veske (Can-Am Maverick) ees, kusjuures Karuse sõitis Veskelt laenatud autoga. "Enda autol purunes võistluspäeva hommikul turbo ja hea sõber ning konkurent Toomas Veske laenas oma SSV-d," rääkis Karuse. "Kui võõra autoga sõita, siis on esimene asi mitte lollusi teha ja voorud kindla peale läbi sõita. Paistab, et kindla peale sõit tõigi edu."

Kõiki tulemusi näeb Eesti Autospordi Liidu kodulehelt. Jäärajasõidu Eesti karikavõistlused jätkuvad 8. veebruaril Kuremaa järvel.