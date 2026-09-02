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Eesti ringrajasõitjad kerkisid Balti MV etapil pjedestaalile

Vormelisport
Ajaloolised vormelid Pärnu Summer Race'il
Ajaloolised vormelid Pärnu Summer Race'il Autor/allikas: Raimonds Volonts/Baltic Racing Series
Vormelisport

Porsche Ringil toimunud ringrajasõidu Balti ja Eesti meistrivõistluste etapil Pärnu Summer Race tõusid mitmed Eesti võidusõitjad pjedestaalile. Sprindisõitudes saavutasid Pärnus eestlastest võidud Asmo Aulik, Kairo Kallas ja Maido Mõttus.

Ajalooliste vormelite Eesti meistrivõistluste klassis Easter võitis Pärnus Asmo Aulik, teise koha sai kahe sõidu kokkuvõttes Raul Aarma ja kolmanda Karel Piiroja. Esimese sõidu parim oli lätlane Valerijs Urbans, teise võitis Aulik, vahendab Autosport.ee.

Varem superkrossi ja ringrajal BMW 325 Cupi sõitnud Aulikule oli Pärnu Summer Race'il saavutatud esikoht karjääri esimene võit vormeliga. "Esimese vormelistardi tegin käesoleva hooaja alguses, alguses oli plaan lihtsalt vormelit proovida," rääkis Aulik. "Seni olen autot laenanud Jaak Kuuli tiimilt, kuid nüüd on asi proovimisest edasi liikunud ja pean plaani osta endale isiklik vormel."

Kereauto kogemusega sõitjalt nõuab vormel omajagu ümberõppimist ja -harjumist. "Kiirusel, kus BMW läks juba libisema, on vormel nagu tee külge liimitud. Kurvikiirus vajas harjumist, alguses ei uskunud, et neid on võimalik nii kiiresti läbida. Lisaks nõudsid tähelepanu muidugi Estonia vormeli eripärad nagu näiteks nn tagurpidi paigutusega käigud," rääkis Estonia 21-10-ga võistlev Aulik.

Aulik tõi välja, et teise kohaga lõppenud avasõit nõudis temalt isegi suuremat pingutust kui võidukas teine sõit. "Esimeses surusin kõvasti, et liidrile järele jõuda. Lõpuks see siiski ei õnnestunud, kuid oma isikliku ringirekordi sõitsin küll," sõnas kiireimal ringil aega 1.22,799 näidanud Aulik. "Teine sõit oli lihtsam. Pärast Urbansi katkestamist oli teise ja kolmanda kohaga vahe sees."

Ajalooliste vormelite Eesti meistrivõistluste klassis Mondial võitis mõlemad sõidud lätlane Raitis Murnieks ja oli mõistagi ka kokkuvõttes parim. Kahe sõidu kokkuvõttes sai teise koha Taavi Kuul ja kolmanda Jaak Kuul. Klassis Open oli parim lätlane Valters Zviedris soomlase Nestori Virtala ja Jack Luguse ees.

Kereautode Balti meistrivõistluste klassis BTC2 võitis Kairo Kallas. Nii Eesti kui Balti sarja kuuluvas BTC3-s oli kahe sõidu parim Maido Mõttus, teine Sven Karuse ja kolmas lätlanna Marta Starka.

Samuti kahte arvestusse kuuluvas BMW 325 Cupis sai tänavu esimest korda rajale tulnud Karl Lang kahe sõidu kokkuvõttes kolmanda koha, olles esimeses sõidus neljas ja teises teine. Võitis lätlane Matiss Malinovskis poolaka Karol Wyka ees. BMW 325 Cupi siseses klassiarvestuses oli Lang Pro-s teine ja Rain Kuuskmann Gentelmanis kolmas.

BMW 325 Cupi Eesti meistrivõistlused on lõppenud: meister on Malinovskis, teine Wyka ja kolmas leedulane Laimonas Starkevicius.

Balti ja ja Eesti meistrivõistluste klassis V1600 sai Risto Sirg Pärnus kolmanda ja Ruudi Reinumägi neljanda koha. Kaks parimat olid lätlased, võitis Mareks Matvejevs Nauris Agafonovsi ees. Ka selles klassis on Eesti meistrivõistlused lõppenud ja siingi läks tiitel Lätti: esimene Matvejevs, teine Agafonovs ja Reinumägi parima eestlasena kolmas. Sirg sai kokkuvõttes viienda koha.

Kahe tunni kestvussõidus saavutas klassis BTC3 esikoha Octoserver by RSParts (Maido Mõttus); RS Racing Team (Peeter Kaera, Raigo Sarapuu) sai kolmanda ja Lind Racing (Simo Lind) neljanda koha. Klassis GT Pro sai ES AMG Motorsport, kus eestlastest sõitis Romet Reisin, teise koha.

Baltic Time Attack eraldistardist sõidus saavutasid eestlastest klassivõidud Tõnuri Nurmeots ja Sten-Erik Sild.

Ringrajasõidu Balti meistrivõistlused jätkuvad kereautoklassidele ja Eesti meistrivõistlused klassile BTC3 jätkuvad 18.-20. septembrini Poolas Poznanis toimuva võistlusega. Ajalooliste vormelite järgmine võistlus toimub 25.-26. septembrini Riias.

Toimetaja: Anders Nõmm

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