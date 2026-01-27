X!

Muru jäärajal kihutamisest: väga hea on kätt soojas hoida ka talvel

Autoralli
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Autoralli

Head talveilmad andsid võimaluse alustada hoogsalt ja osavõturohkelt jäärajasõidu Eesti karikavõistlusi.

Mullu pehme talve tõttu jäärajasõidu Eesti karikasarja ei toimunud. Sel aastal peeti käreda pakasega nädalavahetusel Kuremaa järvel järjest sarja kaks esimest etappi.

Varasem rallikrossi EM-i medalist Marko Muru oli 2WD Sport klassis mõlemal etapil nobedaim. Kihutades Honda Civicuga spetsiaalrehvide ehk piikrehvidega jäärajal.

"Piikrehvidega sõit sel kiirel rajal nõuab head teravust ja on väga hea kindlasti kätt soojas hoida ka talvel, sest muidu on see võistluspaus väga pikk," ütles Muru.

Kui kahe aasta eest võitis Muru rallikrossi EM-il pronksi elekrtiautode klassis (Rx2e), siis tänavu loodab ta end näidata EM-sarjas uues krosskartide klassis (EuroRx5).

"On plaan teha seda teha kardiga, mis on Eestis toodetud. Eesti sõitja, Eesti kardiga – miks mitte sihtida siis ka Euroopa kulda," märkis Muru.

Jäärasõidu Eesti karikavõistluste avaetapil oli 149 osalejat ja teisel etapil 112 võistlejat. Tänavu on kavas kokku viis etappi ja järgmine toimub 8. veebruaril samuti Kuremaa järvel.

Toimetaja: Henrik Laever

