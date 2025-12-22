X!

ATP uue põlvkonna finaalturniiri võitis USA tulevikutäht

Tennis
Learner Tien
Learner Tien Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Ali Issa
Tennis

Saudi Araabias Jiddah's toimunud ATP NextGen ehk ATP tulevikutähtede finaalturniiri võitis ameeriklane Learner Tien.

Maailma edetabelis 28. kohal paiknev Tien kohtus finaalis Belgia tennisisti Alexander Blockxiga (ATP 116.) ning võitis kohtumise 4:3 (4), 4:2, 4:1. Detsembri alguses 20. sünnipäeva tähistanud Tien tõrjus mõlemad vastase murdepallid ning võitis oma esimeselt servilt 85 protsenti punktidest.

Tien omas turniiril kõrgeimat asetust, aga seda seetõttu, et nii maailma edetabelis 19. kohal olev tšehh Jakub Menšik kui ameeriklasest neli kohta kõrgemal paiknev Joao Fonseca jätsid vigastuse tõttu Saudi Araabiasse lendamata. Just brasiillasega kohtus Tien mulluses finaalis, kus pidi tema paremust tunnistama.

Tien teenis eduka turniiriga enam kui pool miljonit dollarit auhinnaraha. NextGen turniiri on varem võitnud mitmed tippmängijad, teiste seas ka nii Carlos Alcaraz kui Jannik Sinner.

Toimetaja: Anders Nõmm

