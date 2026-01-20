Lajal alistas asetusega vastase vähem kui tunniga

Läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud Lajal kohtus avaringis hispaanlase Daniel Merida Aguilariga (ATP 164.), kes sai turniiriks kuuenda asetuse.

Eesti esireket murdis vastase pallingu mõlemas setis kaks korda ning võitis 54 minutit kestnud matši kindlalt 6:2, 6:2. Lajal lõi viis ässa, võitis oma esimeselt servilt 96 protsenti punktidest ja sooritas 12 äralööki.

Lajali järgmine vastane selgub paarist Gastao Elias (ATP 370.) - Mihhail Kukuškin (ATP 262.). Samal turniiril osaleb ka Daniil Glinka (ATP 200.), kes läheb avaringis vastamisi belglase Gauthier Oncliniga (ATP 269.).