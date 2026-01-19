Lajal pääses Portugali Challengeril põhitabelisse

Eesti esireket Mark Lajal võitis Portugalis Oeirases toimuval ATP Challenger 100 taseme turniiri kvalifikatsioonis ka teise mängu ja pääses põhitabelisse.

22-aastane Lajal (ATP 153.) alustas kuus aastat vanema ukrainlase Oleg Prihodko (ATP 440.) vastu võimsalt ja võitis kohtumise esimesed seitse geimi. Teises setis vahetasid mehed eestlase juhtimisel geimivõitusid kuni Lajal 5:4 eduseisul seti ainsa murdega 6:0, 6:4 võidu vormistas.

Lajal virutas veidi üle tunni kestnud matši vältel seitse ässa ja patustas kolme topeltveaga, vastane lõi kaks ässa ja tegi ühe topeltvea. Eestlane realiseeris oma seitsmest murdepallist neli ning tõrjus kõik seitse vastase võimalust.

Lajal kohtub põhiturniiri avaringis hispaanlase Daniel Merida Aguilariga (ATP 164.), kes sai turniiriks kuuenda asetuse. Lisaks esireketile mängib Oierases ka Daniil Glinka (ATP 200.), kes kohtub põhiturniiri avaringis belglase Gauthier Oncliniga (ATP 269.).

Eestlased loositi erinevatesse tabelipooltesse ehk omavaheline kohtumine saaks juhtuda vaid finaalis.