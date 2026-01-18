Lajal alustas Portugalis raske võiduga
Eesti tennise esireket Mark Lajal (ATP 153.) alustas Portugalis Oeirases toimuval ATP Challenger 100 taseme turniiri kvalifikatsioonis võiduga.
22-aastane Lajal alistas hispaanlase Inaki Montes-De La Torre (ATP 408.) 7:5, 2:6, 6:4. Kohtumine kestis enam kui kaks ja pool tundi.
Kohtumine kulges üsna tasavägiselt, näiteks kogupunktid olid Lajale 94:90. Lajal esimene serv töötas vaid 51-protsendiliselt, aga De La Torres tegi koguni kümme topeltviga.
Lajal peab põhitabelisse pääsemiseks alistama veel ühe vastase. Daniil Glinka saab alustada otse põhiturniirilt.
