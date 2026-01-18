Lajal alustas Portugalis raske võiduga

Kohtumine kulges üsna tasavägiselt, näiteks kogupunktid olid Lajale 94:90. Lajal esimene serv töötas vaid 51-protsendiliselt, aga De La Torres tegi koguni kümme topeltviga.

22-aastane Lajal alistas hispaanlase Inaki Montes-De La Torre (ATP 408.) 7:5, 2:6, 6:4. Kohtumine kestis enam kui kaks ja pool tundi.

