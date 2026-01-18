X!

Lajal alustas Portugalis raske võiduga

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Pierre Froger/CO’Met Orleans Open
Tennis

Eesti tennise esireket Mark Lajal (ATP 153.) alustas Portugalis Oeirases toimuval ATP Challenger 100 taseme turniiri kvalifikatsioonis võiduga.

22-aastane Lajal alistas hispaanlase Inaki Montes-De La Torre (ATP 408.) 7:5, 2:6, 6:4. Kohtumine kestis enam kui kaks ja pool tundi.

Kohtumine kulges üsna tasavägiselt, näiteks kogupunktid olid Lajale 94:90. Lajal esimene serv töötas vaid 51-protsendiliselt, aga De La Torres tegi koguni kümme topeltviga.

Lajal peab põhitabelisse pääsemiseks alistama veel ühe vastase. Daniil Glinka saab alustada otse põhiturniirilt.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

20:08

Lajal alustas Portugalis raske võiduga

15:47

Esireketid alustasid kindlalt, igihaljas Venus Williams mängis võidu käest

10:42

Asetusega ukrainlannad langesid Austraalia lahtistel avaringis välja

17.01

Austraalia lahtiste soojendusturniiridel võidutsesid Tšehhi mehed

17.01

Neel sai paarilisega Austraalia lahtisteks keerulise loosi

17.01

Malõgina teenis paarilisega Manchesteris turniirivõidu

15.01

Swiatek ja Zverev said Austraalia lahtisteks keerulise loosi

15.01

Malõgina langes üksikmängus välja, aga jõudis paarismängus poolfinaali

14.01

Glinka langes Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis konkurentsist

12.01

Endine maailma kolmas reket lõpetas karjääri

12.01

Ingrid Neel sai Adelaide'is kindla kaotuse

12.01

Glinka pääses Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis edasi, Lajal kaotas

11.01

Kolm on kohtuseadus: Poola sai lõpuks United Cupi võidu kätte

11.01

Sabalenka kaitses Brisbane'is tiitlit, Aucklandis võitis Svitolina

11.01

Tiitlikollektsionäär Medvedev tõmbas nimekirjast maha järjekordse linna

multimeedia

sport.err.ee uudised

23:02

Kaldvee ja Lille treener: olümpia on teistmoodi turniir, meie jaoks on see hea

22:51

Harri Lill: kõige olulisem on, kuidas olümpial oludega kohaneme

22:32

ETV spordisaade, 18. jaanuar

22:18

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

21:42

Viljandi pidi tunnistama Soome klubi paremust

21:06

Selver x TalTech naaseb Lätist kahe võiduga

20:08

Lajal alustas Portugalis raske võiduga

19:39

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

19:09

Ilves tuli pühapäeval kaheksandaks, kaksikvõit Oftebrodele Uuendatud

18:35

VIDEO | Selevko ütles Sheffieldile hüvasti etteastega galaetendusel

18:11

Mai Brit Teder: emotsionaalselt ei ole mul olnud kunagi nii keerulist võistluspäeva

17:16

Prevc jättis jaapanlased kodumäel esikohata

16:41

Viimasesse tiiru kaheksandana saabunud Dale-Skjevdal võitis jälitussõidu Uuendatud

16:09

Ilar suutis Stadloberi lõpupingutuse nurjata

15:47

Esireketid alustasid kindlalt, igihaljas Venus Williams mängis võidu käest

15:15

Kalev jäi napilt OM-piletita: võtan oma parima MK-koha ikkagi avasüli vastu

15:02

Saalijalgpalliliigas lõppes liidrite mäng skooriga 11:2

14:37

Hermeti hea esitus aitas Dijonile Prantsusmaa kõrgliigas võidu tuua

13:37

Christopher Kalev jäi Oberhofis olümpiakohast seitsme sekundi kaugusele

12:26

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

loetumad

22:18

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

17.01

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

16:41

Viimasesse tiiru kaheksandana saabunud Dale-Skjevdal võitis jälitussõidu Uuendatud

19:39

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

17.01

Paul Aron: olen selgelt Alpine'is kolmanda sõitjana prioriteet

12:26

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

17.01

VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks

00:16

Prantsusmaa jäätantsijad lõpetasid Guignardi ja Fabbri valitsusaja Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo